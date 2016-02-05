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Индикаторы

XEnvelopes_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1785
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XEnvelopes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XEnvelopes.mq5.

Рис.1. Индикатор XEnvelopes_HTF

Рис.1. Индикатор XEnvelopes_HTF

CCI_On_StepChannel CCI_On_StepChannel

Классический индикатор CCI за источник исходных данных использует типичную цену скользящей средней. Эта версия индикатора CCI использует среднюю линию индикатора Volatility Step Channel.

XEnvelopes2 XEnvelopes2

Два канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.

XEnvelopes2_HTF XEnvelopes2_HTF

Индикатор XEnvelopes2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

Индикатор CCI_On_StepChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.