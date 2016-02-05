Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XEnvelopes_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1785
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XEnvelopes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XEnvelopes.mq5.
Рис.1. Индикатор XEnvelopes_HTF
CCI_On_StepChannel
Классический индикатор CCI за источник исходных данных использует типичную цену скользящей средней. Эта версия индикатора CCI использует среднюю линию индикатора Volatility Step Channel.XEnvelopes2
Два канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.
XEnvelopes2_HTF
Индикатор XEnvelopes2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCI_On_StepChannel_HTF
Индикатор CCI_On_StepChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.