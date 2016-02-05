Классический индикатор CCI за источник исходных данных использует типичную цену скользящей средней. Эта версия индикатора CCI использует среднюю линию индикатора Volatility Step Channel.

Два канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.