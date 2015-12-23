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Индикаторы

CCI on Step Channel - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
5863
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
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Классический индикатор CCI использует типичную цену скользящей средней. Эта версия использует среднюю линию индикатора Step Channel.

Линия создается в итоге "перетягивания каната" между растущей и падающей ценой.

Этот график показывает различия.

  • Синяя линия - типичное простое скользящее среднее (SMA)(14),
  • Розовая линия - волатильность шагового канала. (StdDev(1.0), Ma(3), Volatility(70)).

CCI на шаговом канале

Рекомендации:

2 CCI на шаговом канале

Используется 2 период CCI


Быстрый период CCI

Быстрый период CCI


Медленный период CCI

Медленный период CCI

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13873

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