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CCI on Step Channel - индикатор для MetaTrader 4
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Классический индикатор CCI использует типичную цену скользящей средней. Эта версия использует среднюю линию индикатора Step Channel.
Линия создается в итоге "перетягивания каната" между растущей и падающей ценой.
Этот график показывает различия.
- Синяя линия - типичное простое скользящее среднее (SMA)(14),
- Розовая линия - волатильность шагового канала. (StdDev(1.0), Ma(3), Volatility(70)).
Рекомендации:
Используется 2 период CCI
Быстрый период CCI
Медленный период CCI
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13873
Библиотека MQL4, которая позволяет программное подключение к торговому счету в MetaTrader 4 (билды 880+).Custom Bollinger Bands
Полосы Боллинджера с возможностью выбора метода скользящей средней и приложенной ценой.
Шаблон эксперта для добавления простого трейлинг-стопа в вашу стратегию.Закрытие символа по прибыли или убытку
Простой советник для закрытия позиций символа по прибыли или убытку. Вы можете использовать его, чтобы скрыть стоп-лосс.