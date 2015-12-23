Полосы Боллинджера с возможностью выбора метода скользящей средней и приложенной ценой.

Библиотека MQL4, которая позволяет программное подключение к торговому счету в MetaTrader 4 (билды 880+).

Шаблон эксперта для добавления простого трейлинг-стопа в вашу стратегию.

Простой советник для закрытия позиций символа по прибыли или убытку. Вы можете использовать его, чтобы скрыть стоп-лосс.