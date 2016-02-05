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XEnvelopes2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XEnvelopes2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикаторов необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XEnvelopes2.mq5.
Рис.1. Индикатор XEnvelopes2_HTF
XEnvelopes_HTF
Индикатор XEnvelopes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCI_On_StepChannel
Классический индикатор CCI за источник исходных данных использует типичную цену скользящей средней. Эта версия индикатора CCI использует среднюю линию индикатора Volatility Step Channel.
CCI_On_StepChannel_HTF
Индикатор CCI_On_StepChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CSALChartPoints
Класс для расширения возможностей MqlRates.