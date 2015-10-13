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dynamix_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор dynamix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора dynamix.mq5.
Рис.1. Индикатор dynamix_HTF
Laguerre_ADX_HTF
Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахLaguerre_ADX
Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака
Exp_Laguerre_ADX
Эксперт Exp_Laguerre_ADX построен на основе изменения цвета индикатора Laguerre_ADXLaguerre_ADX_Histogram_HTF
Индикатор Laguerre_ADX_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах