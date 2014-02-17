Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Laguerre_PlusDi - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2544
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Emerald King/transport_david
Индикатор PlusDi, обработанный фильтром Лагерра.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.
Рис.1. Индикатор Laguerre_PlusDi
HIGHEST_HIGH_VALUE
Индикатор показывает максимальное значение цены за период, указанный во входных параметрах индикатора.MFI_3HTF
Три осциллятора MFI (Money Flow Index) с трех различных таймфреймов на одном графике.
Ind-Fractals-1
Индикатор, который показывает фракталы разных временных периодов на одном графике.LOWEST_LOW_VALUE
Индикатор показывает минимальное значение цены за период, зафиксированный во входных параметрах индикатора.