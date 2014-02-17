CodeBaseРазделы
Laguerre_PlusDi - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Emerald King/transport_david

Индикатор PlusDi, обработанный фильтром Лагерра.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.

Рис.1. Индикатор Laguerre_PlusDi

