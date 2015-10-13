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Exp_Laguerre_ADX - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2299
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Laguerre_ADX.mq5 (5.92 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Laguerre_ADX.mq5 (9.78 KB) просмотр
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Эксперт Exp_Laguerre_ADX построен на основе изменения цвета индикатора Laguerre_ADX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Laguerre_ADX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

dynamix_HTF dynamix_HTF

Индикатор dynamix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Laguerre_ADX_HTF Laguerre_ADX_HTF

Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Laguerre_ADX_Histogram_HTF Laguerre_ADX_Histogram_HTF

Индикатор Laguerre_ADX_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Laguerre_ADXSign Laguerre_ADXSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета индикатора Laguerre_ADX