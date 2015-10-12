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Laguerre_ADX - индикатор для MetaTrader 5
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Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака.
Рис.1. Индикатор Laguerre_ADX
Laguerre_ADX_Histogram
Разница индикаторов Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде цветной гистограммыLeManChanel_HTF
Индикатор LeManChanel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Laguerre_ADX_HTF
Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахdynamix_HTF
Индикатор dynamix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах