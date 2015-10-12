Индикатор LeManChanel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Разница индикаторов Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде цветной гистограммы

Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор dynamix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах