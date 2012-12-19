CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PriceVSwma - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2572
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

perky_z

Вариация на тему нетривиальной, линейной комбинации из стохастических осцилляторов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  30.10.2007.   

Рис.1 Индикатор PriceVSwma

Рис.1 Индикатор PriceVSwma 

Exp_EF_distance Exp_EF_distance

Торговая система на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором EF_distance и силы тренда, определяемого индикатором Flat-Trend.

Класс для построения RSI с использованием кольцевого буфера Класс для построения RSI с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

MultiTrend_Signal_KVN MultiTrend_Signal_KVN

Индикатор известного трейдера Корякина

Класс для построения ER с использованием кольцевого буфера Класс для построения ER с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Коэффициент Эффективности (Efficiency Ratio, ER) с использованием алгоритма кольцевого буфера.