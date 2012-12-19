Смотри, как бесплатно скачать роботов
PriceVSwma - индикатор для MetaTrader 5
- 2572
Реальный автор:
perky_z
Вариация на тему нетривиальной, линейной комбинации из стохастических осцилляторов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.10.2007.
Рис.1 Индикатор PriceVSwma
