Реальный автор:

perky_z

Вариация на тему нетривиальной, линейной комбинации из стохастических осцилляторов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.10.2007.

Рис.1 Индикатор PriceVSwma