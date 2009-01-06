CodeBaseРазделы
Информационный индикатор - индикатор для MetaTrader 4

Указывает на уровни: SPREAD и STOPLEVEL-минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах.

Информирует при изменении этих величин.



