Информационный индикатор - индикатор для MetaTrader 4
ChangeObjectsColor
Скрипт позволяет изменить цвет указанных объектов на заданный.Индикатор RAVI (модификация)
Трендовый индикатор RAVI (Range Action Verification Index) введенный Т.Чандом.
chaos 2.0
Сигнальный индикатор на основе сигнала Ао и АС - изменение цвета гистограммы.Классификатор на основе k-ближайших соседей.
В данном эксперте рассмотрен пример использования классификатора. Может быть применён к любой другой стратегии.