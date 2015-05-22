CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Shifted Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Grzegorz Korycki | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2165
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

angreeee, MetaQuotes Software Corp.

Данный индикатор является модифицированной версией индикатора Moving Average.

Помимо стандартного горизонтального сдвига по барам, можно сдвигать скользящую среднюю по вертикали. Вертикальный сдвиг измеряется в пунктах.

Рис.1. Shifted Moving Average

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12877

Arbitrage II Arbitrage II

Индикатор строит две линии, которые отображают разность двух валют, полученную из трех валютных пар.

ChangeOfVolatility_HTF ChangeOfVolatility_HTF

Индикатор ChangeOfVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Donchian Fibo Donchian Fibo

Модифицированный индикатор Donchian Channels с уровнями Фибоначчи.

ChannelAnt_HTF ChannelAnt_HTF

Индикатор ChannelAnt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.