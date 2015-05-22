Смотри, как бесплатно скачать роботов
Shifted Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
- 2165
Реальный автор:
angreeee, MetaQuotes Software Corp.
Данный индикатор является модифицированной версией индикатора Moving Average.
Помимо стандартного горизонтального сдвига по барам, можно сдвигать скользящую среднюю по вертикали. Вертикальный сдвиг измеряется в пунктах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12877
