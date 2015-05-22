Реальный автор:

angreeee, MetaQuotes Software Corp.

Данный индикатор является модифицированной версией индикатора Moving Average.

Помимо стандартного горизонтального сдвига по барам, можно сдвигать скользящую среднюю по вертикали. Вертикальный сдвиг измеряется в пунктах.