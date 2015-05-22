Смотри, как бесплатно скачать роботов
Arbitrage II - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор строит две линии, которые отображают разность двух валют, полученную из трех валютных пар.
Распространяется на EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCAD, USDCHF и USDJPY.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12791
ChangeOfVolatility_HTF
Индикатор ChangeOfVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MultiChandelierStops_v1Trend_x10
Индикатор MultiChandelierStops_v1Trend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора ChandelierStops_v1 с десяти различных таймфреймов.
Shifted Moving Average
Shifted Moving Average позволяет сдвигать скользящую среднюю по вертикали и по горизонтали.Donchian Fibo
Модифицированный индикатор Donchian Channels с уровнями Фибоначчи.