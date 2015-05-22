CodeBaseРазделы
Индикаторы

Arbitrage II - индикатор для MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2909
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор строит две линии, которые отображают разность двух валют, полученную из трех валютных пар.

Распространяется на EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCAD, USDCHF и USDJPY.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12791

