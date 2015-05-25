Индикатор ChannelAnt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор CMx с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор MultiCMxTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора CMx с десяти различных таймфреймов.