Реальный автор:

Ричард Дончиан

Ричард Дончиан - легендарная фигура в трейдинге. Его называют отцом систем следования за трендом. Знаменитая система Черепах была основана на его работах. Серьезный успех пришел к нему, когда он был уже в весьма почтенном возрасте. Он до глубокой старости работал, оставаясь успешным трейдером и показывая своим примером, что никто не является слишком старым для трейдинга.



Канал Дончиана (Donchian Channel) - это индикатор волатильности, основанный на вычислении текущего ценового диапазона при помощи использования недавних наибольших и наименьших цен. Для вычисления канала Дончиана нужно лишь найти наибольший максимум и наименьший минимум цен за определенный период.



Сам Ричард Дончиан рекомендовал использовать период 20 для построения канала Дончиана. В те времена торговля велась премущественно на дневных графиках, а число 20 - это как раз среднее число дней в месяце. Тем не менее, период 20 оказывается удобным для построения канала Дончиана и на меньших таймфреймах. Интересны также результаты построения канала с периодами 18, 24 и пр. «Черепахи» использовали период 55 (важно уточнить - для входа).



Системы торговли с использованием канала Дончиана в большинстве своем - пробойные, для них характерен небольшой процент прибыльных сделок, которых должно хватить, для того чтобы с лихвой компенсировать убытки от большого количества неудачных входов.



В данной версии индикатора (помимо самих верхней и нижней границ) добавлена еще и средняя линия канала.

