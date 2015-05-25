CodeBaseРазделы
ChannelAnt_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор ChannelAnt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ChannelAnt.mq5.

Рис.1. Индикатор ChannelAnt_HTF

