AdaptiveCyberCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1916
Индикатор AdaptiveCyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AdaptiveCyberCycle.mq5 и CyclePeriod.mq5.
Рис.1. Индикатор AdaptiveCyberCycle_HTF, выполненный в виде двух линий
Рис.2. Индикатор AdaptiveCyberCycle_Cloud_HTF, выполненный в виде цветного облака
