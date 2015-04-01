Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора 3LineBreak.

Индикатор AdaptiveCyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор фракталов с расширенным функционалом.

Индикатор AFL_Winner_Signal отображает информацию о действующем тренде и о сигналах для сделок на базе индикатора AFL_Winner.