Индикаторы

AdaptiveCGOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор AdaptiveCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;    // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AdaptiveCGOscillator.mq5 и CyclePeriod.mq5.

Рис.1. Индикатор AdaptiveCGOscillator_HTF, выполненный в виде двух линий

Рис.1. Индикатор AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF, выполненный в виде цветного облака

