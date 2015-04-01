Ставь лайки и следи за новостями
AdaptiveCGOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1635
Индикатор AdaptiveCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AdaptiveCGOscillator.mq5 и CyclePeriod.mq5.
Рис.1. Индикатор AdaptiveCGOscillator_HTF, выполненный в виде двух линий
Рис.2. Индикатор AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF, выполненный в виде цветного облака
