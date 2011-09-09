CodeBaseРазделы
Индикаторы

3LineBreak - индикатор для MetaTrader 5

Aborigen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4243
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Aborigen

Индикатор рынка форекс 3LineBreak очень прост в применении. Он раскрашивает бары для бычьего тренда в синий цвет, для медвежьего - в красный.

Индикатор 3LineBreak

