Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами CCI на экстремумах с последних пяти баров.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами RSI на экстремумах с последних пяти баров.