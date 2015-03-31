Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExTrend_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор ExTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ExTrend.mq5.
Рис.1. Индикатор ExTrend_Cloud_HTF
CCI_DiverSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами CCI на экстремумах с последних пяти баров.RSI_DiverSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами RSI на экстремумах с последних пяти баров.
BackgroundCandle_3LineBreak_HTF
Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора 3LineBreak.AdaptiveCyberCycle_HTF
Индикатор AdaptiveCyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.