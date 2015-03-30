CodeBaseРазделы
CCI_DiverSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

olegok83

Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами CCI на экстремумах с последних пяти баров.

Формирование сигналов происходит при наличии дивергенции между двумя осцилляторами, быстрым (fast) и медленным (slow) и соответствующей свечной комбинации, как на рисунке:

Рис.1. Алгоритм формирования сигналов

Рис.2. Индикатор CCI_DiverSign

