CCI_DiverSign - индикатор для MetaTrader 5
- 2633
Реальный автор:
olegok83
Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами CCI на экстремумах с последних пяти баров.
Формирование сигналов происходит при наличии дивергенции между двумя осцилляторами, быстрым (fast) и медленным (slow) и соответствующей свечной комбинации, как на рисунке:
Рис.1. Алгоритм формирования сигналов
Рис.2. Индикатор CCI_DiverSign
