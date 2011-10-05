CodeBaseРазделы
Осциллятор XOSMA - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Технический индикатор скользящая средняя осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) в общем случае представляет собой разность между осциллятором и сглаженным значением осциллятора.

В данном случае в качестве осциллятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.

OSMA = MACD-SIGNAL

где:

  • MACD - значение индикатора MACD (гистограмма);
  • SIGNAL - усредненное значение индикатора MACD.

В этом индикаторе методы усреднения гистограммы MACD и её сигнальной линии можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор XOSMA

