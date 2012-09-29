Волшебный осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator) с более старшего таймфрейма на младшем.

Классический вариант индикатора OSMA, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения.