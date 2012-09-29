Смотри, как бесплатно скачать роботов
AC_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2727
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Акселератор Билла Вильямса (Accelerator Oscillator) с более старшего таймфрейма на младшем.
Рис.1 Индикатор AC_HTF
