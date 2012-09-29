CodeBaseРазделы
AO_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3789
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Волшебный осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator) с более старшего таймфрейма на младшем.

Рис.1 Индикатор AO_HTF

