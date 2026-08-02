Pairs Trading Dashboard

Панель управления парной торговлей

Эта компактная торговая панель предназначена для одновременного управления несколькими позициями и контроля хеджированной комбинации инструментов в рамках одной торговой системы.

Панель позволяет в режиме реального времени видеть объём, валютную пару и направление каждой позиции, благодаря чему структура сделки остается понятной даже при использовании нескольких ордеров.

Основные возможности

Контроль объёма каждой позиции — для каждой строки отображается установленный торговый лот.

— для каждой строки отображается установленный торговый лот. Название инструмента — мгновенное понимание, какой актив участвует в комбинации.

— мгновенное понимание, какой актив участвует в комбинации. Направление сделки — визуальное обозначение BUY или SELL .

— визуальное обозначение BUY или SELL . Комбинирование нескольких инструментов — позволяет формировать сложные хеджированные конструкции.

— позволяет формировать сложные хеджированные конструкции. Центральная кнопка OPEN — запуск торговой комбинации одним действием.

— запуск торговой комбинации одним действием. Magic — открывает выбранные пары с этим номером, если с этим номером уже есть открытые позиции - поле подсвечено розовым



Кнопка CLOSE — быстрое закрытие всех позиций по всему счёту .

— быстрое . Поле ввода — сумма в валюте счёта, при достижении которой произойдёт быстрое закрытие всех позиций по всему счёту .



Отображение результата — текущий финансовый результат отображается непосредственно на панели.

Пример конструкции

На панели может быть сформирована комбинация:

AUDCHF — SELL 0.10

AUDSEK — BUY 0.10

USD — SELL 1.00

DE40 — BUY 0.10

Таким образом, трейдер получает возможность создавать мультиинструментальные хеджированные позиции, где каждый отдельный ордер является частью единой торговой идеи.

Управление одной конструкцией

Вместо ручного открытия и закрытия нескольких ордеров трейдер получает единый интерфейс:

Настройка позиций → OPEN → контроль результата → CLOSE

Это значительно упрощает работу со сложными комбинациями и снижает вероятность ошибки при ручном управлении несколькими инструментами.

Главная идея панели — превратить сложную многопозиционную торговую конструкцию в простую управляемую систему: видеть все позиции, контролировать их направления и объёмы и открывать или закрывать всю комбинацию одним действием.

Панель можно передвигать по графику





Есть подсветка уже выбранной валюты ранее - защита от повторного выбора





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В комплекте индикатор "Исторического эквити", реально нужная штука при отборе пар,

работает только в паре с OpenClose_N_Pairs









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OpenClose_N_Pairs обновлена 4.08.2026

Версия 1.10