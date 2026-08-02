Pairs Trading Dashboard

Эта компактная торговая панель предназначена для одновременного управления несколькими позициями и контроля хеджированной комбинации инструментов в рамках одной торговой системы.
Панель позволяет в режиме реального времени видеть объём, валютную пару и направление каждой позиции, благодаря чему структура сделки остается понятной даже при использовании нескольких ордеров.
Основные возможности
- Контроль объёма каждой позиции — для каждой строки отображается установленный торговый лот.
- Название инструмента — мгновенное понимание, какой актив участвует в комбинации.
- Направление сделки — визуальное обозначение BUY или SELL .
- Комбинирование нескольких инструментов — позволяет формировать сложные хеджированные конструкции.
- Центральная кнопка OPEN — запуск торговой комбинации одним действием.
- Magic — открывает выбранные пары с этим номером, если с этим номером уже есть открытые позиции - поле подсвечено розовым
- Кнопка CLOSE — быстрое закрытие всех позиций по всему счёту.
- Поле ввода — сумма в валюте счёта, при достижении которой произойдёт быстрое закрытие всех позиций по всему счёту.
- Отображение результата — текущий финансовый результат отображается непосредственно на панели.
Пример конструкции
На панели может быть сформирована комбинация:
AUDCHF — SELL 0.10
AUDSEK — BUY 0.10
USD — SELL 1.00
DE40 — BUY 0.10
Таким образом, трейдер получает возможность создавать мультиинструментальные хеджированные позиции, где каждый отдельный ордер является частью единой торговой идеи.
Управление одной конструкцией
Вместо ручного открытия и закрытия нескольких ордеров трейдер получает единый интерфейс:
Настройка позиций → OPEN → контроль результата → CLOSE
Это значительно упрощает работу со сложными комбинациями и снижает вероятность ошибки при ручном управлении несколькими инструментами.
Главная идея панели — превратить сложную многопозиционную торговую конструкцию в простую управляемую систему: видеть все позиции, контролировать их направления и объёмы и открывать или закрывать всю комбинацию одним действием.
Панель можно передвигать по графику
Есть подсветка уже выбранной валюты ранее - защита от повторного выбора
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В комплекте индикатор "Исторического эквити", реально нужная штука при отборе пар,
работает только в паре с OpenClose_N_Pairs
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OpenClose_N_Pairs обновлена 4.08.2026
Версия 1.10