Pairs Trading Dashboard
Торговые системы

Pairs Trading Dashboard

2 августа 2026, 20:30
Vitaly Muzichenko
Vitaly Muzichenko
0
55
Панель управления парной торговлей

Эта компактная торговая панель предназначена для одновременного управления несколькими позициями и контроля хеджированной комбинации инструментов в рамках одной торговой системы.

Панель позволяет в режиме реального времени видеть объём, валютную пару и направление каждой позиции, благодаря чему структура сделки остается понятной даже при использовании нескольких ордеров.

Основные возможности

  • Контроль объёма каждой позиции — для каждой строки отображается установленный торговый лот.
  • Название инструмента — мгновенное понимание, какой актив участвует в комбинации.
  • Направление сделки — визуальное обозначение BUY или SELL .
  • Комбинирование нескольких инструментов — позволяет формировать сложные хеджированные конструкции.
  • Центральная кнопка OPEN — запуск торговой комбинации одним действием.
  • Magic — открывает выбранные пары с этим номером, если с этим номером уже есть открытые позиции - поле подсвечено розовым
  • Кнопка CLOSE — быстрое закрытие всех позиций по всему счёту.
  • Поле ввода — сумма в валюте счёта, при достижении которой произойдёт быстрое закрытие всех позиций по всему счёту.
  • Отображение результата — текущий финансовый результат отображается непосредственно на панели.

Пример конструкции

На панели может быть сформирована комбинация:

AUDCHF — SELL 0.10
AUDSEK — BUY 0.10
USD — SELL 1.00
DE40 — BUY 0.10

Таким образом, трейдер получает возможность создавать мультиинструментальные хеджированные позиции, где каждый отдельный ордер является частью единой торговой идеи.

Управление одной конструкцией

Вместо ручного открытия и закрытия нескольких ордеров трейдер получает единый интерфейс:

Настройка позиций → OPEN → контроль результата → CLOSE

Это значительно упрощает работу со сложными комбинациями и снижает вероятность ошибки при ручном управлении несколькими инструментами.

Главная идея панели — превратить сложную многопозиционную торговую конструкцию в простую управляемую систему: видеть все позиции, контролировать их направления и объёмы и открывать или закрывать всю комбинацию одним действием.

Панель можно передвигать по графику


Есть подсветка уже выбранной валюты ранее - защита от повторного выбора


--

В комплекте индикатор "Исторического эквити", реально нужная штука при отборе пар,

работает только в паре с OpenClose_N_Pairs



--

OpenClose_N_Pairs обновлена 4.08.2026

Версия 1.10

Файлы:
i-Equity.ex5  24 kb
OpenClose_N_Pairs.ex5  78 kb
#Арбитраж, корреляция, парный трейдинг