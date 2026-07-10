Correlation Scanner for Pairs Trading

i-Spr_Correlate — профессиональный сканер корреляций для парного трейдинга

Зачем это нужно

Парный трейдинг на forex требует найти две пары с 4 разными валютами, которые стабильно движутся синхронно или зеркально. Ручной перебор 28 пар → 378 комбинаций → отсев повторяющихся валют → проверка на стабильность — это часы рутины.

i-Spr_Correlate делает это за секунду.

Что делает индикатор

Действие Результат Сканирует 28 валютных пар Находит 210+ комбинаций без повторяющихся валют Считает корреляцию Спирмена Устойчива к выбросам, работает с любыми ценами Проверяет стабильность 50 точек по всему периоду — если знак менялся, корреляции нет Сортирует результаты Стабильные пары наверху, по убыванию Рисует график Клик по строке — история корреляции в подокне

Как выглядит работа

Запустили на M30

→ получили таблицу: AUDJPY + NZDCAD +0.923 ++++

← стабильная, сильная связь EURAUD + GBPNZD +0.887 ++++

← стабильная GBPAUD + NZDCHF +0.834 ++++

← стабильная AUDCHF + NZDJPY +0.795 ++++

← стабильная ... AUDCAD + NZDCHF -0.762 ----

← нестабильно (знак менялся)





Все пары — с 4 разными валютами. Никаких EURUSD + GBPUSD или USDJPY + USDCHF.

Как использовать для входа

Допустим, таблица показывает стабильную пару:

AUDJPY + NZDCAD +0.923 ++++

Открываете Currency Strength Meter для проверки расклада Если AUD и JPY сильные, NZD и CAD слабые → BUY AUDJPY + SELL NZDCAD Если наоборот → SELL AUDJPY + BUY NZDCAD Ждёте схождения — i-Spr покажет Convergence

Ни одна валюта не повторяется — чистый хедж.

Ключевые особенности

Особенность Значение Корреляция Спирмена По рангам, а не по ценам — устойчива к выбросам Проверка на 50 точках Отсеивает пары, где знак менялся хотя бы раз Два графика в подокне Spearman (синий) + Pearson (красный) — сравнение методов Живой отбор Пересчёт и сортировка на каждом новом баре Цветовая индикация 🟢 сильная / 🔵 средняя / 🟡 слабая / ⬜ нестабильно Никаких дублей Только комбинации с 4 разными валютами

Технические параметры

Платформа: MetaTrader 5 (есть версия для MT4)

Таймфрейм: M30 (рекомендуемый)

Период: 600 баров (~12.5 дней)

Пар: 28 → 210+ валидных комбинаций Тип корреляции: Spearman + Pearson Обновление: на каждом новом баре

Кому пригодится

Парным трейдерам — поиск кандидатов за секунду

— поиск кандидатов за секунду Хеджерам — составление корзин из 4+ разных валют

— составление корзин из 4+ разных валют Разработчикам советников — генерация сигналов из таблицы

— генерация сигналов из таблицы Аналитикам — быстрая оценка взаимосвязей рынка













--- Продолжение следует





P.S. На МТ4 терминале первая загрузка очень долго, нужно подождать расчёт, много подкачек истории.



