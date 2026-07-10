Correlation Scanner for Pairs Trading

i-Spr_Correlate — профессиональный сканер корреляций для парного трейдинга
Зачем это нужно
Парный трейдинг на forex требует найти две пары с 4 разными валютами, которые стабильно движутся синхронно или зеркально. Ручной перебор 28 пар → 378 комбинаций → отсев повторяющихся валют → проверка на стабильность — это часы рутины.
i-Spr_Correlate делает это за секунду.
Что делает индикатор
|Действие
|Результат
|Сканирует 28 валютных пар
|Находит 210+ комбинаций без повторяющихся валют
|Считает корреляцию Спирмена
|Устойчива к выбросам, работает с любыми ценами
|Проверяет стабильность
|50 точек по всему периоду — если знак менялся, корреляции нет
|Сортирует результаты
|Стабильные пары наверху, по убыванию
|Рисует график
|Клик по строке — история корреляции в подокне
Как выглядит работа
Запустили на M30
→ получили таблицу: AUDJPY + NZDCAD +0.923 ++++
← стабильная, сильная связь EURAUD + GBPNZD +0.887 ++++
← стабильная GBPAUD + NZDCHF +0.834 ++++
← стабильная AUDCHF + NZDJPY +0.795 ++++
← стабильная ... AUDCAD + NZDCHF -0.762 ----
← нестабильно (знак менялся)
Все пары — с 4 разными валютами. Никаких EURUSD + GBPUSD или USDJPY + USDCHF.
Как использовать для входа
Допустим, таблица показывает стабильную пару:
AUDJPY + NZDCAD +0.923 ++++
- Открываете Currency Strength Meter для проверки расклада
- Если AUD и JPY сильные, NZD и CAD слабые → BUY AUDJPY + SELL NZDCAD
- Если наоборот → SELL AUDJPY + BUY NZDCAD
- Ждёте схождения — i-Spr покажет Convergence
Ни одна валюта не повторяется — чистый хедж.
Ключевые особенности
|Особенность
|Значение
|Корреляция Спирмена
|По рангам, а не по ценам — устойчива к выбросам
|Проверка на 50 точках
|Отсеивает пары, где знак менялся хотя бы раз
|Два графика в подокне
|Spearman (синий) + Pearson (красный) — сравнение методов
|Живой отбор
|Пересчёт и сортировка на каждом новом баре
|Цветовая индикация
|🟢 сильная / 🔵 средняя / 🟡 слабая / ⬜ нестабильно
|Никаких дублей
|Только комбинации с 4 разными валютами
Технические параметры
Платформа: MetaTrader 5 (есть версия для MT4)
Таймфрейм: M30 (рекомендуемый)
Период: 600 баров (~12.5 дней)
Пар: 28 → 210+ валидных комбинаций Тип корреляции: Spearman + Pearson Обновление: на каждом новом баре
Кому пригодится
- Парным трейдерам — поиск кандидатов за секунду
- Хеджерам — составление корзин из 4+ разных валют
- Разработчикам советников — генерация сигналов из таблицы
- Аналитикам — быстрая оценка взаимосвязей рынка
--- Продолжение следует
P.S. На МТ4 терминале первая загрузка очень долго, нужно подождать расчёт, много подкачек истории.