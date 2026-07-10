Перерисовка индикатора - это хорошо или плохо ?...

Давайте разбираться в этом вопросе...





Что такое - "перерисовка" ?...

Это реагирование индикатора на движение цены актива ( котировки ).

Если индикатор меняет свою графику на движение цены, то индикатор очень быстрый.

Если индикатор не меняет свою графику на движение цены, то индикатор медленный, т. е. тормознутый...

По ИДЕЕ трейдер обязан реагировать на движение цены..., особенно, если это движение против открытой позиции...

С другой стороны, на рынке много РАЗНЫХ хаотичных движений, т.е. рыночный шум, и реагировать на каждое движение цены не серьезно...

Оптимальный вариант - найти золотую середину, когда индикатор будет реагировать на движение цены, но не на каждое движение, а только на СИЛЬНОЕ движение...

А вот это уже ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ задача...





Какие здесь могут быть варианты ?...

1. Математика - нужно подобрать математику под запросы самого трейдера...

2. Объединить на графике два индикатора: один быстрый, другой медленный..., и в алгоритме стратегии сделать суммарный СИГНАЛ от двух индикаторов...

3. То же , что в пункте 2, но на разных графиках...

4. ...... есть много разных вариантов применения БЫСТРЫХ индикаторов.......





Выводы:

1. Любые ЗНАНИЯ необходимо ПРАВИЛЬНО использовать..., а не отметать их , как ущербные...

2. Перерисовка - это нужный инструмент, если разобраться в его сути...







