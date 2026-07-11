Фундаментальный анализ: экономические данные на неделю 13–17 июля 2026

Текущий фундаментальный фон

К началу недели 13–17 июля валютный рынок остается сосредоточен на вопросе, насколько быстро крупнейшие центральные банки смогут приблизить инфляцию к целевым уровням, не спровоцировав заметное замедление экономики. Для валютного рынка это имеет принципиальное значение, поскольку ожидания по процентным ставкам напрямую влияют на доходность государственных облигаций. Чем выше ожидаемая доходность американских активов относительно европейских и британских, тем привлекательнее становится доллар для международного капитала. Именно поэтому большинство ключевых публикаций этой недели способны изменить динамику EURUSD и GBPUSD.

США

Федеральная резервная система сохраняет ограничительную денежно-кредитную политику. Последние комментарии представителей ФРС показывают, что регулятор не готов быстро переходить к снижению ставок, пока не появятся убедительные признаки устойчивого замедления инфляции. Это означает, что каждый новый отчет по потребительским ценам, ценам производителей, рынку труда и потребительским расходам способен изменить ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС.

Наибольшее внимание сейчас сосредоточено на июньской инфляции. Если рост потребительских цен окажется выше прогнозов, участники рынка могут пересмотреть вероятность сохранения высоких ставок на более длительный срок. В такой ситуации доходность казначейских облигаций США обычно растет, поскольку инвесторы требуют более высокую доходность по новым выпускам долговых бумаг. Более высокая доходность делает американские активы привлекательнее для мировых инвесторов, что увеличивает спрос на доллар. В результате EURUSD и GBPUSD чаще снижаются.

Согласно опубликованным протоколам последнего заседания ФРС и рыночным ожиданиям, большинство участников по-прежнему рассматривают инфляцию как главный фактор при определении дальнейшей траектории процентных ставок. Поэтому именно данные по CPI, PPI и розничным продажам будут определять настроение валютного рынка на этой неделе.

Еврозона

Европейский центральный банк продолжает придерживаться относительно жесткой позиции, однако экономика еврозоны демонстрирует более умеренные темпы роста по сравнению с США. Особенно заметно влияние слабой промышленной активности Германии, которая остается крупнейшей экономикой валютного союза.

Для курса евро важно не только решение ЕЦБ, но и способность экономики выдерживать высокие процентные ставки. Если деловая активность и промышленное производство продолжают восстанавливаться, вероятность сохранения жесткой политики ЕЦБ увеличивается. Более высокие ставки делают европейские облигации привлекательнее, что способствует притоку капитала в евро и поддерживает EURUSD.

Одновременно сохраняются риски роста цен на энергоносители. Более дорогие нефть и газ способны ускорить инфляцию в еврозоне. С одной стороны, это может заставить ЕЦБ дольше удерживать высокие ставки. С другой — увеличение расходов бизнеса и домохозяйств способно замедлить экономический рост. Именно баланс между инфляцией и экономической активностью остается ключевым фактором для курса евро.

Великобритания

Банк Англии также сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики. Несмотря на постепенное охлаждение экономики, инфляционное давление в секторе услуг остается относительно высоким. Это заставляет регулятора сохранять процентные ставки на ограничительном уровне.

Для фунта особенно важны данные по заработной плате и рынку труда. Быстрый рост зарплат поддерживает внутренний спрос и способен препятствовать быстрому снижению инфляции. Если инфляционное давление сохраняется, вероятность длительного периода высоких ставок возрастает. Более высокая доходность британских государственных облигаций повышает привлекательность фунта для международных инвесторов, что способствует росту GBPUSD при прочих равных условиях.

Если же экономическая активность начнет заметно замедляться быстрее ожиданий, рынок может ускорить переоценку сроков будущего снижения ставок Банком Англии. Тогда привлекательность британских активов уменьшится, а фунт окажется под давлением.

Главные события недели

14 июля. США. Индекс потребительских цен (CPI)

Предыдущее значение: уточняется по последнему официальному релизу.

Консенсус-прогноз: умеренное ускорение общего индекса при более сдержанной базовой инфляции.

Наиболее вероятный сценарий: значения окажутся близкими к прогнозу.

Степень уверенности: 85%.

Именно этот отчет способен стать главным драйвером валютного рынка на неделе. Индекс потребительских цен показывает, насколько быстро растут цены для конечного потребителя. Если инфляция ускоряется, ФРС получает меньше оснований для снижения процентных ставок. Более длительный период высоких ставок обычно приводит к росту доходности казначейских облигаций США. Более высокая доходность увеличивает приток капитала в американские активы, поскольку инвесторы получают более привлекательную доходность при сопоставимом уровне риска. Рост спроса на доллар оказывает давление на EURUSD и GBPUSD.

Если же инфляция окажется заметно ниже ожиданий, рынок начнет активнее закладывать снижение ставок ФРС. Доходность облигаций способна снизиться, привлекательность доллара уменьшится, а евро и фунт получат возможность укрепиться.

Вывод. Базовый сценарий предполагает данные, близкие к ожиданиям рынка, поэтому существенного пересмотра политики ФРС не ожидается. При таком развитии событий вероятно сохранение умеренно сильного доллара. EURUSD — вниз. GBPUSD — вниз.

15 июля. Китай. ВВП II квартала, промышленное производство и розничные продажи

Предыдущее значение: согласно официальной статистике Китая.

Консенсус-прогноз: умеренный рост экономики без резкого ускорения.

Наиболее вероятный сценарий: экономика сохранит стабильные, но невысокие темпы роста.

Степень уверенности: 75%.

Китай остается одной из крупнейших экономик мира, поэтому его статистика влияет не только на азиатские рынки, но и на глобальный аппетит к риску. Более сильные показатели производства и потребительского спроса свидетельствуют об увеличении мировой экономической активности. В этом случае спрос на защитные активы, включая доллар США, обычно снижается, а интерес к более рискованным валютам возрастает.

Если же китайская экономика покажет более слабые результаты, инвесторы могут увеличить вложения в защитные инструменты, среди которых американские государственные облигации занимают одно из первых мест. Это повышает спрос на доллар.

Вывод. Базовый сценарий предполагает стабильную статистику без резких отклонений. Влияние на основные валютные пары, вероятно, окажется ограниченным. EURUSD — нейтрально с потенциалом роста. GBPUSD — нейтрально с потенциалом роста.

15 июля. США. Индекс цен производителей (PPI)

Предыдущее значение: по данным Бюро статистики труда США.

Консенсус-прогноз: умеренный рост цен производителей.

Наиболее вероятный сценарий: показатели окажутся близкими к ожиданиям.

Степень уверенности: 80%.

PPI отражает изменение цен на раннем этапе производственной цепочки. Если производственные издержки растут, часть этих расходов позже переносится на конечного потребителя, что увеличивает вероятность сохранения высокой потребительской инфляции. Поэтому после публикации CPI рынок внимательно анализирует и PPI, чтобы понять, насколько устойчивым остается инфляционное давление.

Более высокий PPI способен повысить ожидания сохранения жесткой политики ФРС, поддержать доходность облигаций США и укрепить доллар.

Вывод. При сохранении инфляционного давления вероятность продолжительного периода высоких ставок увеличится. EURUSD — вниз. GBPUSD — вниз.

16 июля. США. Розничные продажи

Предыдущее значение: по данным Министерства торговли США.

Консенсус-прогноз: умеренный рост потребительских расходов.

Наиболее вероятный сценарий: потребительская активность останется устойчивой.

Степень уверенности: 80%.

Потребительские расходы формируют значительную часть экономики США. Если американцы продолжают активно покупать товары и услуги, экономика сохраняет устойчивость даже при высоких процентных ставках. Такая ситуация снижает вероятность быстрого смягчения политики ФРС.

Сильные розничные продажи способны поддержать доходность американских облигаций и усилить спрос на доллар. Слабые данные, напротив, могут стать аргументом в пользу более мягкой политики ФРС.

Вывод. Базовый сценарий предполагает сохранение устойчивого внутреннего спроса. EURUSD — вниз. GBPUSD — вниз.

17 июля. США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета

Предыдущее значение: согласно последнему исследованию.

Консенсус-прогноз: незначительное улучшение настроений.

Наиболее вероятный сценарий: показатель останется около текущих уровней.

Степень уверенности: 70%.

Индекс отражает оценку населением текущей экономической ситуации и ожиданий на ближайшие месяцы. Более уверенные потребители чаще увеличивают расходы, что поддерживает экономический рост и может сохранять инфляционное давление. Это косвенно влияет на ожидания относительно будущей политики ФРС.

Вывод. Сам по себе показатель редко становится главным драйвером рынка, однако способен усилить реакцию на ранее опубликованные данные по инфляции и розничным продажам. При отсутствии негативных сюрпризов EURUSD — вниз. GBPUSD — вниз.

Экспертный анализ

Главным нарративом недели остается инфляция в США. Именно публикация индекса потребительских цен определит, изменится ли взгляд рынка на дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Reuters, The Wall Street Journal и аналитики MUFG сходятся во мнении, что именно отчет CPI станет центральным событием недели, поскольку после более слабых данных по занятости рынку необходим новый ориентир для оценки дальнейших действий ФРС.

Если инфляция окажется выше ожиданий, рынок, вероятно, вновь заложит более продолжительный период высоких процентных ставок. Такая переоценка обычно сопровождается ростом доходности казначейских облигаций США. Более высокая доходность делает американские активы привлекательнее для международных инвесторов, увеличивая спрос на доллар. В результате EURUSD и GBPUSD чаще испытывают давление.

Дополнительным фактором неопределенности остаются события на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть увеличивает вероятность ускорения мировой инфляции, что осложняет задачу центральных банков по возвращению роста цен к целевым уровням. Пока геополитическая напряженность сохраняется, доллар продолжает получать поддержку как защитная валюта.

Вывод

На начало недели базовый фундаментальный фон выглядит умеренно бычьим для доллара США. Главная причина заключается не только в текущем уровне процентных ставок, но и в том, что ФРС пока не получила достаточных оснований для быстрого перехода к более мягкой денежно-кредитной политике. Именно поэтому каждый новый отчет по инфляции способен существенно изменить ожидания рынка.

Мой базовый сценарий предполагает сохранение относительно высокой инфляции без существенного ухудшения экономической активности. При таком развитии событий ФРС, вероятно, сохранит осторожную позицию, доходность американских облигаций останется повышенной, а доллар продолжит пользоваться поддержкой.

Я ожидаю, что в течение недели EURUSD и GBPUSD будут испытывать умеренное давление, если данные по инфляции и потребительским расходам США окажутся не слабее ожиданий. Если же статистика покажет более быстрое замедление инфляции, рынок может пересмотреть ожидания по ставке ФРС, что приведет к снижению доходности облигаций, ослаблению доллара и росту EURUSD и GBPUSD.

Именно цепочка инфляция → ожидания по ставке ФРС → доходность казначейских облигаций → международные потоки капитала → курс доллара останется основным механизмом, который будет определять направление движения EURUSD и GBPUSD на протяжении всей недели.

Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.