Funded Gold перед запуском: результаты на счёте и сравнение с тестером

Funded Gold официально доступен в MQL5 Market

В честь запуска в течение первой недели советник можно приобрести по специальной цене:$247 вместо $497

После завершения акции стоимость Funded Gold составит $497.

Страница советника в MQL5 Market:

Перед официальной публикацией Funded Gold в MQL5 Market советник в течение двух недель работал на отдельном торговом счёте.

Цель этой проверки заключалась не только в получении итоговой статистики. Необходимо было посмотреть, как советник открывает и сопровождает сделки в текущих рыночных условиях, как рассчитывается торговый объём, корректно ли устанавливаются Stop Loss и Take Profit, а также насколько результаты на счёте соответствуют тестированию за аналогичный период.

После завершения проверки я отдельно запустил Funded Gold в тестере стратегий MetaTrader 5 на том же участке рынка и сравнил полученные результаты.

Во всех случаях использовались настройки Funded Gold по умолчанию.

Результаты Funded Gold на торговом счёте

За рассматриваемый период советник открыл 10 сделок по XAUUSD.

Все позиции были закрыты с положительным результатом.

Основные показатели:

Всего сделок: 10

Прибыльных сделок: 10

Убыточных сделок: 0

Win Rate за период: 100%

Общий результат: +$51,991.55

На изображении представлена полная история позиций Funded Gold за рассматриваемый период. Сделки открывались автоматически, без ручного вмешательства в работу советника.Важно учитывать, что показатель Win Rate 100% относится только к данному короткому периоду. Это не означает, что в дальнейшей работе у советника не будет убыточных сделок или периодов просадки. Основной задачей этой проверки было увидеть фактическое поведение Funded Gold перед публикацией в MQL5 Market.

Результаты тестера за тот же период После завершения торговли на счёте тот же участок рынка был дополнительно проверен в тестере стратегий MetaTrader 5. Для тестирования использовались стандартные настройки Funded Gold. Результаты тестера: Начальный депозит: $100,000

Чистая прибыль: +$47,854.73

Всего сделок: 8

Прибыльных сделок: 7

Убыточных сделок: 1

Процент прибыльных сделок: 87.50%

Profit Factor: 7.41

Recovery Factor: 5.23

Максимальная относительная просадка по балансу: 4.26%

Максимальная относительная просадка по средствам: 5.83%

Качество истории: 100% Из восьми сделок четыре были открыты на продажу и четыре — на покупку. Все четыре короткие позиции завершились с прибылью. Среди длинных позиций три сделки были прибыльными и одна убыточной. Крупнейшая прибыльная сделка в тестере составила $19,325.21, а крупнейшая убыточная — −$6,408.87.

Сравнение счёта и тестера

Разница между итоговым результатом счёта и тестера составила $4,136.82. При этом общий финансовый результат оказался близким: результат на счёте: +$51,991.55

результат в тестере: +$47,854.73 Количество и результаты отдельных сделок не совпали полностью. Это нормальная ситуация при сравнении фактической торговли с тестером. На различия могут влиять: котировки конкретного брокера;

размер спреда;

время торгового сервера;

качество и структура исторических данных;

скорость исполнения ордеров;

минимальное расстояние для установки Stop Loss и Take Profit;

особенности символа XAUUSD у конкретного брокера. Поэтому задача сравнения заключалась не в получении полностью идентичной истории сделок, а в проверке того, сохраняется ли общее поведение торговой системы на одном и том же рыночном участке. В данном случае результаты счёта и тестера оказались сопоставимыми по общему финансовому итогу. Что показала предрелизная проверка За две недели до запуска Funded Gold: советник самостоятельно открывал и закрывал сделки по XAUUSD;

торговые позиции сопровождались автоматически;

расчёт объёма выполнялся в соответствии с установленным риском;

все сделки на счёте завершились с положительным результатом;

итог на счёте оказался близок к результату тестера за тот же период;

советник работал со стандартными настройками. При этом двухнедельный период нельзя считать полной оценкой долгосрочной устойчивости любой торговой системы. Результаты на коротком участке показывают только то, как Funded Gold работал в конкретных рыночных условиях. Они не гарантируют аналогичную доходность, количество сделок или уровень просадки в будущем. Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется самостоятельно провести тестирование у своего брокера и подобрать уровень риска в соответствии с размером депозита и допустимой просадкой. Funded Gold доступен в MQL5 Market Funded Gold официально опубликован в MQL5 Market и доступен для MetaTrader 5. В течение первой недели после запуска действует специальная цена для первых покупателей: $247 вместо $497 После завершения акции стоимость советника будет увеличена до $497. Страница Funded Gold и демо-версия:

Все представленные результаты относятся к прошлой работе советника и не являются гарантией будущей прибыли.





