Евро снова падает. Дойдет ли дело до паритета?

После нескольких месяцев затишья евро снова пошел вниз. ФРС США активизировала разговоры об увеличении процентных ставок в декабре, а ЕЦБ заявляет, что собирается усилить стимулирование экономики. Инвесторы считают, что расхождение политики двух регуляторов — плохая новость для единой валюты.

В среду вечером евро показал самые слабые котировки с июля месяца, а сейчас (к 15.06 в пятницу) EURUSD находится на отметке 1,0878 $, что намного ниже летнего пика в $1,1714.

Всё это очень напоминает «свободное падение» евро в начале года, когда он с отметок в 1,20 долларов за два месяца рухнул до уровня ниже $1,05. Тогда, как и сейчас, многие инвесторы думали, что процентные ставки в США готовы подняться, а монетарная политика ЕЦБ готовилась к масштабному смягчению. Запуск программы QE стал сигналом от ЕЦБ о том, что начинается длинный горизонт «легких денег».

Однако в течение весны и лета сомнения о планах ФРС росли. Вырос и евро. Признаки восстановления экономики в еврозоне говорили о том, что ЕЦБ вполне может прекратить QE раньше, чем ожидалось. В ответ на это ЕЦБ прямо заявил, что не прекратит скупку облигаций, по крайней мере, до сентября 2016 года. Сегодня многие инвесторы снова ждут повышения процентной ставки ФРС в ближайшее время, а ЕЦБ в борьбе с инфляцией вновь намекает на расширение количественного смягчения — то есть, ситуация складывается похожая на зимнюю. Сдвиги в ожиданиях, по крайней мере, весьма показательные.

Валютные стратеги говорят: «Если заявленные события случатся, то они произойдут практически одновременно, и мы будем ближе к паритету по паре EURUSD. Сочетание ястребиной риторики Йеллен и голубиного воркования Драги делают свое дело”. Многие из них ставят на дальнейшее снижение евро.

Однако некоторые уклоняются от агрессивных ставок против евро (которые были так популярны в начале года). Есть вероятность, что ФРС отодвинет ужесточение политики (если доллар поднимется слишком высоко), а падение евро может сделать стимулы ЕЦБ излишними: слабеющая валюта и сама по себе помогает повысить и инфляцию, и рост.

Эксперты пишут: «То, что происходит прямо сейчас с курсом евро/доллар — имеет решающее значение. Рынок снова фокусируется на расхождении политики центробанков. Вопрос только в том, позволит ли ФРС этому произойти».

Если евро приблизится к паритету с долларом, Йеллен может притормозить ужесточение политики, потому что в таком случае ФРС придется очень тяжело.

Тем не менее, дальнейшее ослабление евро в краткосрочной перспективе выглядит вполне вероятным. UBS Health рекомендует своим клиентам ставить на снижение единой валюты. В течение следующих трех месяцев его аналитики ожидают, что евро опустится до $1,05.