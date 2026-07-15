$GBPUSD W1 — SWING TRADING

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GBPUSD W1
Зона поддержки: 1.3145 – 1.30200.
Зона сопротивления: 1.3865 – 1.3770.
Курс GBPUSD сегодня обновил high предыдущего месяца 1.3505!
Медвежий тренд сломан. Цена GBPUSD отскочила от зоны поддержки, и стремительно растёт.
Что это значит?
1. Британский фунт остается в узком коридоре шириной в 850 пунктов.
2. Нет чёткого тренда.
3. Наступил чистый swing trading.
Мой торговый план:
Покупать/продавать от уровней недельных с короткими целями. Нет тренда – флэт продолжается – работаем в обе стороны - swing trading.
Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.