$GBPUSD W1 — SWING TRADING

GBPUSD W1

Зона поддержки: 1.3145 – 1.30200.

Зона сопротивления: 1.3865 – 1.3770.

Курс GBPUSD сегодня обновил high предыдущего месяца 1.3505!

Медвежий тренд сломан. Цена GBPUSD отскочила от зоны поддержки, и стремительно растёт.

Что это значит?

1. Британский фунт остается в узком коридоре шириной в 850 пунктов.

2. Нет чёткого тренда.

3. Наступил чистый swing trading.

Мой торговый план:

Покупать/продавать от уровней недельных с короткими целями. Нет тренда – флэт продолжается – работаем в обе стороны - swing trading.

Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.