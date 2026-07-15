$GBPUSD W1 — SWING TRADING
Аналитика и прогнозы

$GBPUSD W1 — SWING TRADING

15 июля 2026, 17:50
Ruslan Kuchma
Ruslan Kuchma
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GBPUSD W1

 

Зона поддержки: 1.3145 – 1.30200.

Зона сопротивления: 1.3865 – 1.3770.

 

Курс GBPUSD сегодня обновил high предыдущего месяца 1.3505!

Медвежий тренд сломан. Цена GBPUSD отскочила от зоны поддержки, и стремительно растёт.

 

Что это значит?

1.       Британский фунт остается в узком коридоре шириной в 850 пунктов.

2.       Нет чёткого тренда.

3.       Наступил чистый swing trading.

 

Мой торговый план:

Покупать/продавать от уровней недельных с короткими целями. Нет тренда – флэт продолжается – работаем в обе стороны - swing trading.

 

Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.


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