Волновой анализ рынка за 16.07.2026 BTCUSD

BTCUSD: BUY 65550, SL 64200, TP 75000.

Ситуация по биткоину за прошедший торговый день не претерпела никаких серьезных изменений. После незначительного обновления максимума, установленного ранее волной 1, цена замерла. Вероятно, это небольшая передышка перед дальнейшим восходящим движением.

Ситуация по-прежнему предполагает рост в рамках развития восходящего импульса, в котором будет формироваться волна 3.

Таким образом, заключение сделок на покупку в данный момент выглядит весьма перспективным торговым решением.

Открывать сделки стоит на пробое ближайшего локального максимума проходящего по значению 65550.

Инвестиционная идея: BUY 65550, SL 64200, TP 75000.





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