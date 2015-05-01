Видео: Степан Демура. Позиции свои держите, а доллары и золото покупайте

Сегодня представляю вниманию очередной выпуск программы «Рынок онлайн» на РБК с гостем передачи Степаном Демурой. Известный в России аналитик вновь рассказывает о своих прогнозах на курсы валют, о ближайшем движении котировок золота и нефти. К примеру, на майские праздники Демура рекомендует оставаться в своих позициях, потому что неделя-полторы у рубля и РТС будет стабильная, а выходить из позиций надо будет на следующей неделе.

Вспомните, как в декабре 2014 года все ненавидели рублевые активы, а что мы видим сейчас? И Bloomberg, и правительство говорят о том, что кризис закончился, а инвестиции в Россию становятся чуть ли не самыми привлекательными. А что касается советов обычному населению, то Степан Демура вновь советует покупать доллары — на этой и следующей неделе, потому что потом курс снова начнет расти. Все остальные прогнозы и ответы на вопросы зрителей канала смотрите в самом видео.

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