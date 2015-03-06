Еженедельный дайджест 2-6 марта: Плюсы и минусы инвестиций в Россию, укрепление нефти, прогноз по ВВП РФ от Института Гайдара
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 2-6 марта: Плюсы и минусы инвестиций в Россию, укрепление нефти, прогноз по ВВП РФ от Института Гайдара

6 марта 2015, 10:41
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Инвестиции в Россию - за и против.

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Прогнозы по рынкам, заблокированные российские активы в США, чем грозит РФ отключение от системы SWIFT

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Рост нефти, укрепление золота

Новости компаний: Успех Samsung Galaxy S6 Edge, "Роснефть" и "Газпром", падающая прибыль российских банков

В мире: Банки ЕС и отрицательные ставки, снижение китайской экономики, усиление экономики Германии

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