Еженедельный дайджест 2-6 марта: Плюсы и минусы инвестиций в Россию, укрепление нефти, прогноз по ВВП РФ от Института Гайдара

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Новость недели: Инвестиции в Россию - за и против.



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Прогнозы по рынкам, заблокированные российские активы в США, чем грозит РФ отключение от системы SWIFT



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Рост нефти, укрепление золота



Новости компаний: Успех Samsung Galaxy S6 Edge, "Роснефть" и "Газпром", падающая прибыль российских банков



В мире: Банки ЕС и отрицательные ставки, снижение китайской экономики, усиление экономики Германии

