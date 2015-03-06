Еженедельный дайджест 2-6 марта: Плюсы и минусы инвестиций в Россию, укрепление нефти, прогноз по ВВП РФ от Института Гайдара

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Инвестиции в Россию - за и против.
- MQL5 Blogs: Инвестиции в Россию: за и против. Шесть графиков
- Interfax: Мировые инвесторы сочли Россию привлекательной для инвестиций
- Euronews: ЭКОНОМИКА: БРИТАНИЯ-РОССИЯ-ИНВЕСТИЦИИ
- Российская Газета: Финансисты определят лучшие пути для привлечения инвесторов
- Бизнес online: Financial Times: Более 50% мировых инвесторов назвали РФ привлекательной страной для инвестиций
- РИА Новости: Siemens продолжит инвестиции в России
- ФедералПресс: Дворкович: Россия рассчитывает на инвестиции Китая при строительстве ВСМ Москва – Казань
- Вести Экономика: Взаимные инвестиции России и Республики Кипр
- Forbes: Быстрее, ниже, сильнее: как разоряются российские инвесторы
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Прогнозы по рынкам, заблокированные российские активы в США, чем грозит РФ отключение от системы SWIFT
- Reuters: Индексы РФ разнонаправлены в начале дня, акции ЛСР лучше рынка на фоне дивидендов
- Вести Экономика: Доллар, долги и акции: что будет с рынком дальше?
- Ведомости: Инфляция в феврале достигла 16,7%
- Коммерсант: Алексей Кудрин вышел на пенсии. Бывший министр финансов возглавил совет директоров НПФ
- ТАСС: СМИ: в США блокированы активы двух российских банков на общую сумму $637 млн
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. "Напечатать" процветание экономики не получится
- Deutsche Welle: Чем грозит России отключение от межбанковской системы SWIFT
- РБК: Институт Гайдара предсказал падение ВВП России на 6,8% в 2015 году
- Ведомости: России необходима экономика низких издержек
- РБК: Путин замкнул на себя принятие решений о выделении средств из ФНБ
- РБК: Минфин выступил против законопроекта о переводе валютной ипотеки в рубли
Новости валютного рынка: Обзор
- Investing.com: За первые полчаса торгов 6 марта курс доллара США понизился на 109.26 коп. и составляет 60.1931 руб.
- FXEmpire: Фундаментальный анализ курса EUR/USD на 6 марта 2015 года, прогноз
- FXStreet: EUR/USD нацелился на 1.10
- FXEmpire: Евро совершает отскок после позитивных комментариев от главы ЕЦБ Драги
- MQL5 Blogs: Рубль крепнет: на открытии торгов в пятницу доллар упал до 60,10 руб., евро — до 66,19 руб.
- MQL5 Blogs: Рубль обвалится, если центробанк продолжит снижать процентную ставку
- Ведомости: Банк России не ожидает резких колебаний рубля в 2015 году
- MQL5 Blogs: По итогам заседания ЕЦБ евро обвалился до новых минимумов
- Forbes: Валютные войны: когда ноль — это слишком много
- MQL5 Blogs: Прогнозы по валютным парам от Morgan Stanley. 2015 и 2016
Новости сырьевого рынка: Рост нефти, укрепление золота
- FXStreet: Brent растет к USD 61.00
- Reuters: Цены на нефть растут на фоне усиления боев в Ираке и Ливии
- Ведомости: Саудовская Аравия повысила цену барреля нефти для азиатско-тихоокеанского рынка сразу на $1,4
- MQL5 Blogs: Нефть подорожала после заявления министра нефти Саудовской Аравии
- Вести Экономика: Стоимость нефти продолжает повышаться
- Investing.com: Фьючерсы на природный газ выросли во время европейской сессии
- FXEmpire: Золото торгуется в боковом тренде
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 6 марта 2015, технический анализ
- Investing.com: Золото растет в цене, рынки готовятся к публикации американских данных
Новости компаний: Успех Samsung Galaxy S6 Edge, "Роснефть" и "Газпром", падающая прибыль российских банков
- MQL5 Blogs: Uber, Twitter и Facebook — три кита нового технологического пузыря
- Вести Экономика: Apple знает, почему вы купите Apple Watch: 3 причины
- ТАСС: СМИ: Apple перенесла на второе полугодие начало производства iPad с увеличенным экраном
- Вести Экономика: Samsung Galaxy S6 Edge признан лучшим гаджетом MWC
- Forbes: В Кремле обсудили увеличение налогообложения Google и Apple
- РБК: Правительство получило два обращения о поддержке от нефтяных компаний
- Ведомости: «Роснефть» привлекла более $5 млрд по сделке репо с помощью облигаций
- Ведомости: Подрядчик «Газпрома» и «Роснефти» банкротится
- Вести Экономика: Прибыль Сбербанка рухнула к марту в 6 раз
- Ведомости: «Тинькофф банк» сократил прибыль почти вдвое
- РБК: 75% российских компаний запланировали повышение зарплат в 2015 году
В мире: Банки ЕС и отрицательные ставки, снижение китайской экономики, усиление экономики Германии
- MQL5 Blogs: Аналитики JPMorgan: ЕЦБ должен понизить ставку по депозитам до -3%
- Вести Экономика: Отрицательные ставки стали испытанием для банков ЕС
- Deutsche Welle: ФРГ заработала на процентах от греческих кредитов 360 млн евро
- Deutsche Welle: Экономика Германии неожиданно быстро набирает обороты
- BBC Русская служба: Transparency: Лондон - мировая столица отмывания денег
- ВВС Русская служба: "Пятый этаж": ЕС пересматривает Восточное партнерство
- Euronews: ЕС не карает Францию за нарушение бюджетной дисциплины
- Euronews: Мартин Шульц: “к Греции и Франции равное отношение”
- Ведомости: Китай снизил прогноз роста до 7% в 2015 году
- Xinhua: Китайская экономика может сохранять 7-процентный рост еще 20 лет
- Вести Экономика: Робертс: Запад заберет активы Украины за долги МВФ
- FXStreet: ФРС не должна затягивать с повышением ставки – ФРС, Уильямс