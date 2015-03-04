Видео: Макс Кайзер. "Напечатать" процветание экономики не получится

Сегодня в "Обзоре Макса Кайзера" обсуждают валютные проблемы и мировую экономику. Ведущие программы вспоминают в начале выпуска: две панацеи для государства - валютная инфляция и война - приносят только временное процветание для экономики, об этом писал еще Эрнест Хемингуэй. Но обе приносят также и окончательную гибель. Затем ведущие задаются вопросом, почему иностранные СМИ так много говорили о падении российского рубля и практически ни слова - о падении украинской гривны. А ведь она обвалилась более, чем на 70%.



В этом выпуске обсудят, что накачивание мировой экономики деньгами не доводит до добра. Если центробанки будут решать проблемы печатанием новых банкнот и перепродажами ценных бумаг, а не реальным подъёмом производства, то они в итоге рискуют получить "Зимбабве в глобальном масштабе". Многие европейцы уже понимают это. По мнению Лиама Халлигана, редактора журнала New Business Europe, в обозримом будущем можно ожидать распада зоны евро.



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