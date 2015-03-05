Нефть подорожала после заявления министра нефти Саудовской Аравии

В четверг днем фьючерсы на нефть WTI и Brent выросли более, чем на 1,3% после заявления министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. Он сказал, что ожидает стабилизации цен после продолжительного периода волатильности в конце 2014 года.

Так, к 13:49 по мск нефть Brent с поставкой в апреле подорожала на 1,54% - до уровня $61,48 за баррель. В то же время WTI выросла на 1,58% - до отметки $52,35.

По данным отчетов управления энергетической информации США, запасы сырой нефти выросли на 10,3 млн баррелей за неделю, которая завершилась 27 февраля. Аналитики ждали увеличение только на 4 млн баррелей. В итоге общий уровень запасов сырой нефти в США теперь составляет 444,4 млн баррелей, это самый большой объем за последние 80 лет.

Инвесторы ждут заседание Европейского центрального банка сегодня, а также публикацию данных по занятости в США. В ходе пресс-конференции с Марио Драги рынки намерены получить дополнительную информацию о том, как центробанк будет осуществлять масштабную программу количественного смягчения.