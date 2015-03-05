По итогам заседания ЕЦБ евро обвалился до новых минимумов

Сегодня ЕЦБ провел очередное заседание и после него глава регулятора ответил на вопросы журналистов. Как и ожидалось, запуск новой программы по выкупу гособлигаций будет 9 марта — европейский центробанк уверен, что вливание наличных в европейскую экономику подстегнет ее рост и повысит инфляцию.

«9 марта 2015 года мы начнем приобретать государственные ценные бумаги стран еврозоны на вторичном рынке. Мы также продлим программу выкупа обеспеченных ценных бумаг (ABS) и обеспеченных банковских облигаций, которая стартовала в прошлом году», - заявил на Марио Драги. В целом планы центробанка не изменились — он все также обещает приобретать на рынке ежемесячно публичные активы и суверенные бонды в общей сложности на €60 млрд.

После этого заявления пару EUR/USD подкосило. Поначалу пара взлетела до отметки 1,1105, а затем европейская валюта провалилась вниз и чуть не дошла до психологически важного уровня в 1,10 — в 17:04 по мск торговалась на уровне 1,1011, по данным investing.com.

Самое долгожданное заявление инвесторы услышали позже на той же пресс-конференции: участие Греции и Кипра в программе количественного смягчения ЕЦБ в настоящее время невозможно по ряду причин, сказал Марио Драги. Одна из них в том, что ЕЦБ вправе приобретать только долговые обязательства стран с рейтингами инвестиционного уровня. Драги пошутил, что сейчас ЕЦБ "можно смело называть центральным банком Греции", так как кредитование им Греции составляет 68% греческого ВВП, а это самый высокий показатель в еврозоне.

Однако, потом Драги добавил, что ЕЦБ может сделать исключение для гособлигаций Греции в июле или августе этого года, что позволит снова принимать их в залог по кредитам и обеспечит возможность участия в QE. "ЕЦБ и сам желает возобновить кредитование греческой экономики при выполнении соответствующих условий. Процесс предполагает успешное заявление проверки, которая будет скоро начата", - сказал он.

Сегодня на заседании также было принято решение расширить финансирование греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности — еще на 500 млн евро. В прошлом месяце объем этой программы довели до 68,3 млрд евро. Марио Драги заявил, что "греческие банки платежеспособны, и это отличная новость". В дальнейшем необходимо поддерживать эту платежеспособность, добавил он.



К 17:41 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1031, по данным investing.com.

