Рубль крепнет: на открытии торгов в пятницу доллар упал до 60,10 руб., евро — до 66,19 руб.

Курс доллара в начале российских торгов упал до 60,21 руб. - к 10:31 по мск, по данным портала investing.com. Курс евро к этому времени упал до отметки 66,31 руб. После открытия торговой сессии на Московской бирже котировки падали до 60,10 в паре с долларом и до 66,19 в паре с евро. По данным сайта Московской биржи, доллар падал до отметки 60,05 руб. в 10:18 по мск, евро снижался до 66,17 руб. в 10:17.



В четверг участники рынка весь день ждали итоги заседания ЕЦБ и последующую пресс-конференцию Марио Драги. В итоге он заявил, что банк не будет менять ставки и они останутся на прежних уровнях - базовая процентная ставка 0,05%, ставка по депозитам – минус 0,2%. Это решение рынок не удивило, так как совпало с прогнозами аналитиков. Однако, курс евро к рублю стал падать с первых слов Драги, отмечают эксперты. Сегодня падение продолжается — скорее всего, пара EUR/RUB будет двигаться вниз к отметке 60 руб. на фоне стабильных цен на нефть.

Другие аналитики уверены, что рубль на этой неделе в последний раз испытает волну покупок перед фиксацией прибыли, а на следующей неделе курс нацвалюты будет только падать — в ожидании заседания центробанка РФ. От Банка России ждут очередного снижение ставки, что будет свидетельствовать о приостановившемся росте инфляции, а ослабление деловой активности прямо-таки намекает на необходимость стимулирования экономического роста.