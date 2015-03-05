Аналитики JPMorgan: ЕЦБ должен понизить ставку по депозитам до -3%

Европейский центробанк может снизить ставку до минус 3%. Какие еще есть варианты? Эксперты уверены, что паритет евро с долларом возможен уже в этом году.

Одна из главных тем в Европе на протяжении нескольких недель — это программа количественного смягчения ЕЦБ, которая столкнулась с серьезными трудностями. Скоро многие центробанки поймут, что адаптивная денежно-кредитная политика уже достигла своих пределов. К слову, некоторые японские политики уже утверждают, что пределы эти достигнуты и сейчас главный вопрос - как будет действовать Марио Драги, когда идет такая глобальная гонка центральных банков, ведь у него почти нет места для маневра.

Европейский регулятор сейчас близок тому, что "боеприпасы" в войне центральных банков у него закончатся. Он сам себе установил лимиты: выкуп по одному эмитенту не более 33%, по одному выпуску ценных бумаг — не более 25%. Исключение - греческий долг.

Если план регулятора не сработает, он будет вынужден повышать объемы QE или вводить другие меры. Причиной неудачи может стать новый глобальный дефляционный шок из-за проблем с экономическим ростом в США или из-за сильного замедления роста в Китае. В результате - ожесточение валютной войны и расширение баланса центральных банков. Тогда ЕЦБ можно будет считать проигравшим. Он не может значительно увеличить размер своей программы покупки облигаций. Напомним, европейский регулятор до сентября 2016 года собирается выкупить бонды на сумму 60 млрд евро.

Рынок корпоративных облигаций в еврозоне сильно ограничен, а значит дальнейшее расширение программы возможно только в случае включения в QE акций. И опять же этот момент окажется спорным с точки зрения Управляющего совета ЕЦБ. Пожалуй, такой сценарий можно вообще считать нереальным, однако количественное смягчение не всегда приводит к росту инфляционных ожиданий и повышает совокупный спрос, даже в случае выкупа активов на $5 трлн, как это было в США.

Аналитики Citi отмечают, что лицо мировой экономики меняется, меняются вместе с ним и причины роста. Если раньше развивающиеся рынки росли за счет увеличения объемов экспорта, теперь они стараются это делать за счет роста внутреннего потребления. В результате резко растет кредитование, но у этого процесса тоже есть свои рамки. И когда они достигнут своего предела, QE уже ничего не сможет сделать для стимулирования совокупного спроса.

При сохранении затрат по займам на искусственно низком уровне QE может быть одной из причин дефляции, потому что позволяет неплатежеспособным производителям оставаться на плаву с помощью дешевого долга, а вслед за этим накапливается избыток производственных сил.



До сих пор остаются большие риски для экономики еврозоны в случае выхода из нее Греции. ЕЦБ пока удавалось сдерживать расходы по обслуживанию долга для периферийных стран (кроме Греции), но если рынок начнет учитывать риски так, как он этот делал летом 2012 года, ЕЦБ не сможет остановить панику. Даже сам Драги говорит, что у QE нет необходимого потенциала и только этой одной меры не достаточно, чтобы разгорелся рост экономики еврозоны.

В свою очередь, глава подразделения JPMorgan по работе с инструментами с фиксированной доходностью Роберт Мишель считает, что ЕЦБ вынужден будет снизить ставку по депозиту до минус 3%, а евро достигнет паритета с долларом уже в 2015 году.