Uber, Twitter и Facebook — три кита нового технологического пузыря

К нам возвращается 2000 год. Или намного хуже. Так считает Марк Кубан, инвестор-миллиардер с успешным опытом: во время бума доткомов в 1990-х он продал свое самое крупное вложение - Broadcast.com — прямо перед тем, как все обанкротились.

"В технологическом пузыре были Broadcast.com, AOL, Netscape, и другие. Сегодня это Uber, Twitter, Facebook и т.д.", написал он в своем блоге.

Кто поднимает цены технологических компаний сегодня — это "частные инвесторы, которые вкладывают средства в приложения и небольшие высокотехнологичные компании", пишет Марк. Он утверждает, что многие из этих так называемых ангелов-инвесторов не догадываются, "почему их называют Ангелами. Может быть, потому, что они исполняют чьи-то желания?" И не вполне понимают, зачем вложились в ту или иную компанию.

И не только большие акулы инвестирования, как Кубан, понимают опасность. Пока площадки для сбора средств типа Kickstarter процветают, регуляторы ценных бумаг работают по правилам, которые позволяют упростить стартапам жизнь и позволить мелким инвесторам «скинуться» на проект. "Нет никаких оснований полагать, что SEC будет достаточно умна, чтобы создать некоторую модель ликвидности для всех вдов и сирот, которые вложили свои $5000 в мечту только чтобы понять, что они не смогут получить наличными свои деньги назад, когда они им будут нужны - например, на ремонт машины", - пишет Кубан.

Такое видение проблемы дает повод задуматься — а не раздувается ли очередной технологический пузырь? С одной стороны, Nasdaq вновь на уровнях, на которых был во время того техбума. Он перешагнул отметку 5000 в понедельник и немного скользнул потом вниз. С другой стороны, многие говорят, что IT-отрасль сейчас более зрелая, чем 15 лет назад. Компании на самом деле зарабатывают деньги, а инфраструктура Интернета может лучше справляться с видео и графически тяжелыми сайтами, которые люди хотят использовать.

Однако Кубан не сдается. "Если бы мы думали, что это глупо - инвестировать в общественные интернет-сайты, которые не имели никаких шансов на успех тогда, - намного опаснее делать это сегодня", - пишет он.