Рубль обвалится, если центробанк продолжит снижать процентную ставку

Российская национальная валюта может рухнуть уже на следующей неделе, пишет Reuters. В интервью порталу Investing.com экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Лиза Ермоленко сказала, что если центробанк РФ будет снижать дальше процентную ставку, то это окажет серьезное влияние на курс рубля.

«Если будет большое снижение, скажем, до 10% – рубль, скорее всего, рухнет», – считает эксперт. Следующее заседание российского центробанка состоится 13 марта, во время совещания могут вновь поднять вопрос о процентной ставке.

В четверг днем, к 13:17 по мск пара USD/RUB торговалась на отметке 61,768, пара EUR/RUB – на уровне 68,208, по данным портала investing.com.

Эксперты уверены, что высокая волатильность рубля не изменится в ближайшее время, хотя совсем недавно рубль был одной из самых стабильных валют на развивающихся рынках. Наибольшее давление на курс рубля все еще оказывают цены на нефть, новости по Украине и санкции Запада, говорят аналитики.

Сегодня российские инвесторы ждут отчеты по инфляции в России за февраль, хотя эти данные вряд ли серьезно повлияют на рубль. «У рынка чаще всего есть представление об ожидающемся уровне инфляции, поэтому, если не будет никаких сюрпризов, на рубль это не окажет влияния», - прокомментировала Лиза Ермоленко. Аналитики прогнозируют инфляцию в месячном выражении на уровне 2,2%, в годовом — на уровне 16,7%.