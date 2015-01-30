Еженедельный дайджест 26-30 января: девальвация как способ заработать, анализ антикризисного плана, ставка ЦБ РФ

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Новость недели: Девальвация: возможность заработать или необходимость сводить концы с концами?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Антикризисный план и его критика, сниженная ставка ЦБ, запрет на валютную ипотеку, Россия и ПАСЕ



Новости валютного рынка: Рубль снизился на новости о снижении ставки ЦБ



Новости сырьевого рынка: Золото снижается после заявления ФРС, нефть консолидируется

