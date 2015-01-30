Еженедельный дайджест 26-30 января: девальвация как способ заработать, анализ антикризисного плана, ставка ЦБ РФ

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Девальвация: возможность заработать или необходимость сводить концы с концами?
- Forbes: Как заработать на девальвации рубля?
- РБК: Реальные доходы россиян резко упали вслед за декабрьской девальвацией
- ТАСС: Исследование: девальвация рубля вынудила 78% россиян начать экономить при покупках
- MyFin.by: Кому девальвация нипочём?
- Ведомости: Промпроизводство в России в декабре неожиданно выросло на 3,9%
- Forbes: Спасение девальвацией: как прожить при нефти за $60
- Interfax: Девальвация рос.рубля привела к росту контрабанды сигарет и алкоголя происхождением из РФ – ГТК
- Investing.com: Девальвация российского рубля дала Минску "прикурить"
- Forbes: Потанин признал слабый рубль компенсацией низких цен на металлы
- MQL5 Blogs: Россия уверенно обгоняет Швейцарию по риску рецессии
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Антикризисный план и его критика, сниженная ставка ЦБ, запрет на валютную ипотеку, Россия и ПАСЕ
- Forbes: Семь проблем антикризисного плана правительства
- РБК: Почему антикризисный план отбрасывает Россию в 1980-е
- MQL5 Blogs: Видеоуроки: Михаил Хазин. О центробанках, антикризисном плане и выборах в Греции
- Новая Газета: Экономика не примус, починить системные провалы косметическими методами не получится
- MQL5 Blogs: Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 15% со 2 февраля
- ТАСС: Шувалов одобряет действия ЦБ по переходу на плавающий курс рубля
- Новая Газета: «Власти — заложники ими же принятых решений»
- MQL5 Blogs: «Европе и всему миру Россия нужна как партнер для разрешения глобальных конфликтов»
- РИА Новости: Комиссия ПАСЕ намерена направить две миссии в Россию
- Lenta.RU: Набиуллина допустила запрет на валютную ипотеку
- РИА Новости: Силуанов: Россия при необходимости готова оказать Белоруссии финпомощь
- Вести Экономика: Может ли Саудовская Аравия не зависеть от нефти?
- MQL5 Blogs: Парадокс конфликта Греции и ЕС: требуют разного, угрожают одним и тем же
Новости валютного рынка: Рубль снизился на новости о снижении ставки ЦБ
- Вести.RU: ЦБ опустил ключевую ставку. Рубль отреагировал полетом вниз
- РБК: Евро подскочил выше 80 руб. после снижения ключевой ставки ЦБ
- NewsRU.com: Курс доллара на Московской бирже достиг 71,6 рубля, евро - превысил 81 рубль после решения ЦБ понизить ключевую ставку с 17 до 15%
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 30 января 2015 года, технический анализ
- FXStreet: EUR/USD: продвигается к 1.1365
- FXStreet: USD/CAD отходит от максимумов
- Forbes: Credit Suisse предсказал рост курса доллара до 82 рублей
- MQL5 Blogs: Санкции от ЕС продлили, евро на этом фоне к утру подрос
- Вести Экономика: Валютные войны. Когда капитулирует ЦБ Дании?
Новости сырьевого рынка: Золото снижается после заявления ФРС, нефть консолидируется
- FXEmpire: Прогноз по нефти на 30 января 2015 года, технический анализ
- FXEmpire: Фундаментальный анализ цен на золото на 30 января 2015 года, прогноз
- Вести Экономика: В чем реальная причина обвала драгоценных металлов?
- MQL5 Blogs: Оптимистичный прогноз от ФРС обвалил цены на золото
- FXEmpire: Евро и золото продолжают снижение после заявления ФРС
- MQL5 Blogs: Нефть растет в цене на торгах в пятницу днем
- Нефть России: Финансовая аналитика от Альпари: На рынке нефти консолидация
- BIN.ua: Цены на нефть растут, однако устойчивое восстановление маловероятно
Новости компаний: Мост в Крым, нефть и капитализация "Роснефти", банкиры после краха банков
- РБК: Китай может заработать $56 млн на нефти «Роснефти»
- Forbes: «Лукойл» обошел «Роснефть» по рыночной капитализации
- ТАСС: Компании Тимченко и Ротенберга прошли предквалификацию на строительство "Силы Сибири"
- Вести Экономика: Мост в Крым построит "Стройгазмонтаж" Ротенберга
- MQL5 Blogs: Прибыль Visa оказалась лучше прогнозов: акции компании подорожали на 0,67%
- Вести Экономика: "Норникель" столкнулся с "арктическими" ценами
- РИА Новости: Вице-президент "Транснефти" покинул свой пост и возглавит НИИ компании
- FXEmpire: Сюрпризы сезона отчётности — Facebook и Alibaba
- FXEmpire: Apple ежесекундно зарабатывает 2400 долларов
- MQL5 Blogs: Нефтяной гигант Shell вынужден сократить расходы на $15 млрд
- Forbes: Потерянные миллиарды: что происходит с банкирами после краха их банков