Оптимистичный прогноз от ФРС обвалил цены на золото

Цены на золото в четверг днем снижаются — инвесторы так реагируют на очень оптимистичный прогноз ФРС для американской экономики. Регулятор также подтвердил, что готов повысить процентные ставки в этом году.

Вчера на закрытии торгов золото торговалось на уровне $1287,20, а сейчас к 16:08 по мск цена упала уже на 1,48% - до отметки $1268,10 за унцию.

По итогам совещания в среду ФРС заявила, что отмечает стабильный рост американской экономики в 2014 году и умеренный рост числа рабочих мест. Она также говорила, что пока «проявит терпение» в вопросе повышения процентных ставок. А тот факт, что ставки могут вырасти, снижает привлекательность золота как актива, который по сути не приносит процентный доход.

"Инвесторы уже приспособились к новой позиции ФРС, и у них больше нет причин стремиться поднять цены на золото", - считает главный аналитик из Wing Fung Financial Group в Гонконге Марк То.

Если ФРС повысит ставки, цены на золото опустятся ниже $1200, считают аналитики из Phillip Futures.

Завтра ждем отчет о ВВП США, который даст возможность инвесторам оценить состояние американской экономики.

Серебро к этому времени торговалось на уровне $17,455 за унцию (на закрытии цена была 18,088).



К 16:17 по мск цены на золото немного поднялись - до уровня $1272,60.

