Санкции от ЕС продлили, евро на этом фоне к утру подрос

В четверг вечером стало известно, что министры иностранных дел Европейского союза на заседании в Брюсселе решили продлить до сентября индивидуальные санкции в отношении некоторых граждан РФ и представителей ополчения Донбасса. Прежде эти санкции должны были отменить в марте 2015 года.

На фоне этой новости евро к утру пятницы заметно окреп — против доллара к 8:44 торговался на уровне 1,1339 (рост на 0,18%), против рубля евро вырос до отметки 78,026 (рост на 0,16%) - по данным investing.com.

О том, что санкции в отношении отдельного списка граждан в ЕС решили продлить, вчера сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини.

Она также сказала, что в течение следующей недели европейская комиссия подготовит расширенный санкционный «черный список» физлиц, на которых ЕС возлагает ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Решение по списку министры примут на следующем заседании - 9 февраля.

На сегодня «черный список» ЕС включает 132 физических и 28 юридических лиц.