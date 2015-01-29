Нефтяной гигант Shell вынужден сократить расходы на $15 млрд

Плохая новость для нефтяников и поставщиков сырья: Royal Dutch Shell вступил в ряды энергетических компаний, которые вынуждены сократить свои расходы. Shell заявила сегодня, что свернет часть своих проектов на 15 млрд долларов в течение трех лет. Об этом сообщает издание "CNN-Money".



Акции Shell упали на 5% в Лондоне после того, как компания сообщила, что в IV квартале чистая прибыль снизилась на 57%. "Shell придется и в дальнейшем сокращать расходы, но не только из-за чрезмерного падения цен на нефть", - сказано в заявлении компании.

Многие из крупных энергетических компаний уже объявили о планах по сокращению инвестиций и рабочих мест в связи с падением цен на нефть. BHP Billiton объявила, что урежет свои расходы на бурение на суше примерно на 40% в 2015 году, Schlumberger недавно говорила, что собирается уволить 9000 работников, французский Total тоже заявлял, что сократит капитальные расходы на 10% в этом году.

Мало кто ожидал, что Shell покажет плохие результаты за последний квартал. "Плохие квартальные отчеты не изменят наше мнение, что Shell наиболее финансово гибкая в нефтяном секторе", - говорит аналитик Джейсон Гаммель из инвестиционного банка Jefferies.

Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне $48,93 за баррель, WTI - на уровне $44,65.

