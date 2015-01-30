Прибыль Visa оказалась лучше прогнозов: акции компании подорожали на 0,67%

Компания Visa Inc. отчиталась о своей прибыли в первом финансовом квартале (завершился 31 декабря 2014 года): чистая прибыль ее выросла на 8% - до $1,56 млрд. Таким образом, прибыль на одну акцию составила $2,53 (прогноз - $2,49). В компании Visa рост показателей связывают с устойчивым ростом выручки от реализации услуг и дохода от обработки международных транзакций.

«Visa начала финансовый год с новой устойчивой выручкой за квартал и ростом прибыли. Наши результаты остались последовательными и отражают силу и устойчивость нашей бизнес-модели», — сказал руководитель компании Чарли Шарф.

Недавно совет директоров компании Visa Inc. Решил раздробить акции «четыре к одному», торговлю обновленными акциями начнут уже с 19 марта.

Руководитель Visa Чарли Шарф вчера также заявил, что потери компании от перевода процессинга на территорию России оцениваются в $50 млн в 2015 году. К слову, в январе НСПК уже заключила договор с MasterCard о переводе процессинга на базу НСПК. Договор с Visa на тот момент еще готовился к подписанию.

Акции компании Visa Inc. выросли за последний день на 0,67% - до $248 за акцию.