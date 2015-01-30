Парадокс конфликта Греции и ЕС: требуют разного, угрожают одним и тем же

Евросоюз очень боялся, что в греческих выборах победит партия СИРИЗА, но это все-таки произошло. Партия за довольно короткие сроки собрала коалицию и сформировала правительство. И теперь уже новый греческий премьер-министр Алексис Ципрас требует от ЕС одного — списать ровно половину долгов страны перед союзом. Если европейские министры не согласятся, Греция выйдет из еврозоны, а может даже и из самого евросоюза.

А чиновники ЕС, наоборот, со своей стороны активно требуют уплаты долгов, в противном случае угрожая исключением Греции из зоны евро. Парадоксально, но факт: обе стороны требуют разного, но угрожают одним и тем же.

Но ведь никто из сторон не хочет, чтобы Греция избавилась от евро. Самой стране будет сложно, потому что она уже привыкла жить «взаймы», а потому без новых кредитов придется сложно. В прошлом году, конечно, правительству Самараса еле-еле удалось добиться профицита в бюджете — €1,9 млрд, но этого не хватит даже на обслуживание госдолга. Теперь же, с объявленной Ципрасом программой увеличения госрасходов, даже об этом профиците придется забыть. Получается, стране нужны деньги, а брать их удобнее только находясь в еврозоне.

Если ЕС «простит» долги Греции, то возмутятся другие страны союза - Италия, Испания и Португалия тоже захотят, чтобы им «списали» их задолженности. В другом случае, если Греция с успехом покинет еврозону, эти страны тоже могут последовать ее примеру.

По мнению аналитика из газеты «Коммерсант», лучшим решением для обеих сторон был бы как раз выход из зоны евро. Греки вернутся к драхме и спокойно ее девальвируют, чтобы избавиться от долгов. Затем восстановят стоимость собственных товаров и услуг, которые станут конкурентоспособными на внешнем рынке. Так же поступила Турция, играя на лире, и смогла преодолеть тяжелейший финансово-экономический кризис 2001 года и восстановить экономику. Которая, кстати, сегодня очень неплохо развивается.

Плюс для еврозоны от выхода Греции тоже есть - избавившись от самого проблемного должника, можно будет сосредоточиться на помощи другим странам.

Но пока об экономике мало кто задумывается — стороны решают чисто политические проблемы. Ну что же, экономика ведь найдет способ отомстить политикам...