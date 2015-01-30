Нефть растет в цене на торгах в пятницу днем

Фьючерсы на нефть марки Brent поднимаются в цене к обеду пятницы, отмечают аналитики. Но пока остаются высокие объемы добычи и вынужденные сокращения расходов нефтекомпаний, говорить о каком-то стабильном тренде рано.

К 12:35 по мск фьючерсы на Brent с поставкой в марте подорожали до отметки $49,36 за баррель, а фьючерсы на WTI выросли до уровня $44,87.

Рынок нефти, скорее всего, поддерживают новые требования к коммерческим запасам нефти в Китае — они должны стимулировать импорт. Власти Китая требуют от нефтепереработчиков иметь запасы нефти на 15 дней. И хотя такие нормы вступят в силу постепенно, в течение пары лет, многие нефтеперерабатывающие заводы уже сейчас могут воспользоваться низкими ценами на сырье и создать эти запасы.

"Добровольное снижение поставок на рынки сырья кажется все менее вероятным. Падение валютных курсов и себестоимости энергоносителей позволит многим производителям энергоносителей и другого сырья пережить спад потребления", - считают аналитики в ANZ.