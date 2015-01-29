Видеоуроки: Михаил Хазин. О центробанках, антикризисном плане и выборах в Греции

Сегодня в видеоуроках - отрывок из передачи "Экономика по-русски" на телеканале "360 Подмосковье", в которой принял участие Михаил Хазин. В самом начале ведущая поднимает свежую тему - результаты выборов в Греции - в частности, их влияние на экономики других стран и ЕС. Премьер-министр Греции должен добиться того, чтобы ЕЦБ списали долги страны, говорит Хазин. Но все боятся говорить об этом вслух, а самого премьер-министра фактически "бросили на амбразуру".



Запуск QE в Европе - сигнал для России, уверен Михаил Хазин. Мол, они нам намекают: "Мы можем напечатать эти деньги за минуту, а вы там продавайте свою нефть. Что-то вы делаете неправильно..."

Кроме этих вопросов в программе обсудят возможную очередную волну санкций, а также эффектах после отключения от банковской системы SWIFT.

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