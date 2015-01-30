Центробанк РФ снизит ключевую ставку до 15% со 2 февраля

Буквально несколько минут назад на сайте Центробанка РФ появился пресс-релиз «О ключевой ставке Банка России», в котором сказано, что на совете директоров регулятора (30 января 2015 года) принято решение снизить ключевую ставку с 17% до 15% годовых.

Как и обещал регулятор, с учетом изменений оценок рисков и ускорения роста потребительских цен ставку все-таки понизят.

В пресс-релизе также сказано, что принятое 15 декабря 2014 года Банком России решение о резком повышении ключевой ставки привело к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал центробанк. Всплеск инфляции, который наблюдался после этого решения (цены «подстраивались» к ослаблению рубля), по словам представителей центробанка, носит ограниченный во времени характер. Дальше инфляционное давление будет сдерживаться снижением экономической активности.

По прогнозу Банка России, рост потребительских цен должен снизиться до уровня ниже 10% в течение года.



Рубль отреагировал на новость ожидаемо: на торгах Московской биржи к 13:45 по мск за доллар давали 70,03 руб., за евро - 80,32 руб.

