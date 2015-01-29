«Европе и всему миру Россия нужна как партнер для разрешения глобальных конфликтов»

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил сегодня, что Европа не заинтересована в новых санкциях против России. «Конечно, никто в ЕС и, разумеется, в Германии не хочет вводить новые антироссийские ограничения. Европа и весь мир нуждаются в России, как в партнере, который поможет в решении глобальных конфликтов и вызовов», - сказал в четверг немецкому парламенту Габриэль. Кстати, он также занимает пост министра экономики. Слова вице-канцлера передает издание Reuters.

При этом Габриэль сказал, что улучшить отношения между Брюсселем и Москвой можно только в случае соблюдения Минских договоренностей.

Ранее стало известно, что главы стран ЕС требовали от министров иностранных дел своих государств поддержать введение новых ограничений против России. В число ограничений входит расширение списка товаров и технологий, экспорт которых хотят запретить в Россию, запрет на покупку российских суверенных долговых обязательств и обновление списка физлиц, чьи активы в Европе заморозят.

Эти вопросы будут обсуждаться сегодня, а окончательное решение могут принять на саммите в Брюсселе 12 февраля. Для этого необходимо собрать подписи глав всех стран-участниц союза.

«Сорвать» планы ЕС может Греция — недавно новый-премьер министр страны Алексис Ципрас высказался против версии Брюсселя, который обвиняет в эскалации конфликта на Украине Москву и предлагает ввести очередные санкции. Греция имеет полное право заблокировать решение, не подписав документ.

На фоне этой новости, к 13:57 по мск пара EUR/RUB продолжает расти и торгуется на уровне 78,185 (по данным investing.com).