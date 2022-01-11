Manuale MQL5: Ridurre l'effetto dell'overfitting e gestire la mancanza di preventivi

Introduzione

Credo che molti trader siano perplessi sui parametri ottimali per i loro sistemi di trading. In effetti, un algoritmo di trading da solo non è sufficiente. Bisogna vedere come può essere utilizzato. Qualunque sia la strategia di trading che utilizzi, che sia semplice o complessa, con uno o più strumenti, non puoi evitare di chiederti quali parametri scegliere per garantire profitti futuri.

Tendiamo a controllare i sistemi di trading con parametri che hanno mostrato buoni risultati nel periodo di ottimizzazione (backtesting) e nel periodo successivo (forward testing). Il forward testing non è infatti così necessario. I risultati rilevanti possono essere ottenuti utilizzando dati storici.

Questo metodo dà origine ad una domanda a cui non è possibile dare una risposta definitiva: quale quantità di dati storici dovrebbe essere utilizzata per ottimizzare un sistema di trading? Il fatto è che ci sono molte opzioni. Tutto dipende dalla gamma di fluttuazioni dei prezzi su cui ci si aspetta di capitalizzare.

Tornando alla quantità di cronologia richiesta per l'ottimizzazione, concludiamo che i dati disponibili potrebbero essere sufficienti per il trading intra-hour. Questo non è sempre vero per intervalli di tempo più lunghi. Maggiore è il numero di ripetizioni di un modello coerente, cioè più scambi abbiamo, più veritiere sono le prestazioni del sistema di trading testato che possiamo aspettarci di vedere in futuro.

Cosa succede se i dati sui prezzi di un determinato strumento non sono sufficienti per ottenere un numero sufficiente di ripetizioni e sentirsi più sicuri? Risposta: utilizzare i dati di tutti gli strumenti disponibili.





Esempio in NeuroShell DayTrader Professional

Prima di procedere alla programmazione in MetaTrader 5, esaminiamo un esempio in NeuroShell DayTrader Professional. Offre grandi funzionalità per l'ottimizzazione dei parametri di un sistema di trading (compilato con un costruttore) per più simboli. È possibile impostare i parametri richiesti nelle impostazioni del modulo di trading, ottimizzare i parametri per ciascun simbolo separatamente o trovare un set di parametri ottimale per tutti i simboli contemporaneamente. Questa opzione è disponibile nella scheda Ottimizzazione:

Fig. 1. La scheda Ottimizzazione nel modulo di trading di NeuroShell DayTrader Professional

Nel nostro caso, possiamo usare qualsiasi semplice sistema di trading in quanto abbiamo solo bisogno di confrontare i risultati di due metodi di ottimizzazione, quindi la scelta del sistema è attualmente di poca importanza.

Puoi trovare informazioni su come compilare strategie di trading in NeuroShell DayTrader Professional in altri articoli del mio blog (puoi cercare o utilizzare i tag per individuare le informazioni pertinenti). Ti consiglio anche di leggere un articolo intitolato "Come preparare le quotazioni MetaTrader 5 per altre applicazioni" che descrive e dimostra come utilizzando uno script sia possibile scaricare citazioni da MetaTrader 5 nel formato compatibile con NeuroShell DayTrader Professional.

Per fare questo test, ho preparato i dati ottenuti dalle barre giornaliere per otto simboli dall'anno 2000 fino a gennaio 2013:

Fig. 2. Elenco dei simboli per un test in NeuroShell DayTrader Professional

La figura seguente mostra due risultati di ottimizzazione. La parte superiore visualizza il risultato dell'ottimizzazione in cui ogni simbolo ottiene i propri parametri, mentre la parte inferiore mostra il risultato in cui i parametri sono comuni per tutti i simboli.

Fig. 3. Confronto dei risultati di due modalità di ottimizzazione dei parametri

Il risultato che mostra i parametri comuni non sembra buono come quello in cui i parametri sono diversi per ogni simbolo. Eppure ispira più fiducia in quanto il sistema di trading passa attraverso una serie di vari modelli di comportamento dei prezzi (volatilità, numero di tendenze / piatti) con gli stessi parametri per tutti i simboli.

Continuando sullo stesso argomento, possiamo logicamente trovare un altro argomento a favore dell'ottimizzazione utilizzando una maggiore quantità di dati. Può darsi che il comportamento dei prezzi di una certa coppia di valute, ad esempio EURUSD, sarà molto diverso in seguito (tra due, cinque o dieci anni). Ad esempio, le tendenze dei prezzi GBPUSD saranno simili al comportamento dei prezzi passato di EURUSD e viceversa. Dovresti essere pronto per questo, poiché questo è vero per qualsiasi strumento.





Un esempio in MetaTrader 5

Vediamo ora quali modalità di ottimizzazione dei parametri sono offerte in MetaTrader 5. Di seguito puoi vedere tutti i simboli selezionati nella modalità di ottimizzazione di Market Watch contrassegnati con una freccia nell'elenco a tendina delle modalità di ottimizzazione.





Fig. 4. Modalità di ottimizzazione nel MetaTrader 5 Strategy Tester

Questa modalità consente di testare un EA solo con i parametri correnti su ciascun simbolo uno per uno. I simboli utilizzati nei test sono quelli attualmente selezionati nella finestra Market Watch. In altre parole, l'ottimizzazione dei parametri non viene eseguita in questo caso. Tuttavia, MetaTrader 5 e MQL5 ti consentono di implementare questa idea da solo.

Ora, dobbiamo vedere come implementare un tale EA. L'elenco dei simboli verrà fornito in un file di testo (*.txt). Inoltre, implementeremo la possibilità di memorizzare diversi set di elenchi di simboli. Ogni set sarà in una sezione separata con la propria intestazione con un numero di sezione. I numeri sono necessari per facilitare il controllo visivo.

Si noti che è importante avere # davanti al numero in modo da consentire all'Expert Advisor di ottenere il set di dati giusto quando si riempie l'array di simboli. Generalmente, l'intestazione può contenere simboli ma deve avere sempre #. Il segno numerico può essere sostituito con qualsiasi altro simbolo in base al quale l'Expert Advisor determinerà/conterà le sezioni. In tal caso la sostituzione dovrà riflettersi nel codice.

Di seguito puoi vedere il file SymbolsList.txt che contiene tre set di simboli per il test. Questo file, come mostrato, verrà ulteriormente utilizzato durante il test del metodo.





Fig. 5. Diversi set di simboli forniti in un file di testo per il test

Nei parametri esterni, aggiungeremo un altro parametro, SectionOfSymbolList, per indicare l'insieme di simboli che l'Expert Advisor dovrebbe utilizzare nel test corrente. Questo parametro assume il valore (da zero in su) che definisce il set di simboli. Se il valore supera il numero di set disponibili, Expert Advisor scriverà una voce corrispondente nel registro e il test verrà eseguito solo sul simbolo corrente.

SymbolsList.txt deve trovarsi nella directory del terminale locale in Metatrader 5\MQL5\Files. Può anche essere inserito nella cartella comune ma in questo caso non sarà disponibile per l'ottimizzazione dei MQL5 Cloud Network. Inoltre, per consentire l'accesso al file e ai relativi indicatori personalizzati per il test, è necessario scrivere le seguenti righe all'inizio del file:

#property tester_file "SymbolsList.txt" #property tester_indicator "EventsSpy.ex5"

Il nostro Expert Advisor si baserà sull'Expert Advisor multi-valuta già pronto presentato nell'articolo "Manuale MQL5: Sviluppo di un Consulente Esperto Multi-Valuta con Numero Illimitato di Parametri". La sua strategia di trading sottostante è abbastanza semplice ma sarà sufficiente per testare l'efficienza del metodo. Rimuoveremo solo le parti non necessarie, aggiungeremo ciò di cui abbiamo bisogno e correggeremo il codice pertinente esistente. Miglioreremo sicuramente il nostro Expert Advisor con la funzione di salvataggio dei report ampiamente descritta nel precedente articolo della serie "MQL5 Cookbook: Scrivere la cronologia delle offerte in un file e creare grafici di equilibrio per ogni simbolo in Excel". Saranno inoltre richiesti grafici di bilanciamento per tutti i simboli per valutare l'efficienza del metodo in esame.

I parametri esterni dell'Expert Advisor devono essere modificati come segue:

sinput int SectionOfSymbolList = 1 ; sinput bool UpdateReport = false ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; input int IndicatorPeriod = 5 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; input double Lot = 0.1 ; input double VolumeIncrease = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep = 10 ;

Tutte le matrici associate ai parametri esterni devono essere eliminate in quanto non saranno necessarie e devono essere ulteriormente sostituite dalle variabili esterne in tutto il codice. Dovremmo lasciare solo la matrice dinamica di simboli, InputSymbols[], la cui dimensione dipenderà dal numero di simboli utilizzati da uno degli insiemi nel file SymbolsList.txt. Se l'Expert Advisor viene utilizzato al di fuori dello Strategy Tester, la dimensione di tale matrice sarà pari a 1 poiché in modalità in tempo reale Expert Advisor funzionerà con un solo simbolo.

Le modifiche corrispondenti devono essere apportate anche nel file di inizializzazione dell'array - InitializeArrays.mqh. Cioè, tutte le funzioni responsabili dell'inizializzazione delle matrici di variabili esterne dovrebbero essere eliminate. La funzione InitializeArraySymbols() ha ora l'aspetto illustrato di seguito:

void InitializeArraySymbols() { int strings_count = 0 ; string checked_symbol = "" ; string message_01= "<--- All symbol names in the <- SymbolsList.txt -> file are incorrect ... --->

" "<--- ... or the value of the \"Section of List Symbols\" parameter is greater, " "than the number of file sections! --->

" "<--- Therefore we will test only the current symbol. --->" ; string message_02= "<--- In real-time mode, we only work with the current symbol. --->" ; if (!IsRealtime()) { strings_count=ReadSymbolsFromFile( "SymbolsList.txt" ); for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT++; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[SYMBOLS_COUNT- 1 ]=checked_symbol; } } } if (SYMBOLS_COUNT== 0 ) { if (IsRealtime()) Print (message_02); if (!IsRealtime()) Print (message_01); SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= _Symbol ; } }

Anche il codice della funzione ReadSymbolsFromFile() deve essere modificato. Prima leggeva l'intero elenco dei simboli, mentre ora vogliamo che legga solo il set di simboli specificato. Di seguito è riportato il codice funzione modificato:

int ReadSymbolsFromFile( string file_name) { ulong offset = 0 ; string delimeter = "#" ; string read_line = "" ; int limit_count = 0 ; int strings_count = 0 ; int sections_count =- 1 ; string message_01= "<--- The <- " +file_name+ " -> file has not been prepared appropriately! --->

" "<--- The first string does not contain the section number identifier (" +delimeter+ ")! --->" ; string message_02= "<--- The <- " +file_name+ " -> file has not been prepared appropriately! --->

" "<--- There is no line break identifier in the last string, --->

" "<--- so only the current symbol will be involved in testing. --->" ; string message_03= "<--- The <- " +file_name+ " -> file could not be found! --->" "<--- Only the current symbol will be involved in testing. --->" ; int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI , '

' ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { read_line= FileReadString (file_handle); if ( StringFind (read_line,delimeter, 0 )>- 1 ) sections_count++; if (sections_count>SectionOfSymbolList) { FileClose (file_handle); return (strings_count); } if (limit_count== 0 && sections_count==- 1 ) { PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_01); FileClose (file_handle); return (strings_count); } limit_count++; if (limit_count>= CHARTS_MAX ) { PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_02); FileClose (file_handle); return (strings_count); } offset= FileTell (file_handle); if ( FileIsLineEnding (file_handle)) { if (! FileIsEnding (file_handle)) offset++; FileSeek (file_handle,offset, SEEK_SET ); if (sections_count!=SectionOfSymbolList) break ; else { if (read_line!= "" ) { strings_count++; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[strings_count- 1 ]=read_line; } } break ; } } if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; } FileClose (file_handle); } else PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_03); return (strings_count); }

Puoi vedere che alcune stringhe nel codice sopra sono evidenziate. Tali stringhe contengono la funzione PrepareArrayForOneSymbol() che prepara semplicemente una matrice per un simbolo (corrente) in caso di errore.

void PrepareArrayForOneSymbol( int &strings_count, string message) { Print (message); strings_count= 1 ; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[ 0 ]= _Symbol ; }

Ora tutto è pronto per testare il metodo di ottimizzazione dei parametri. Ma prima di procedere al test, aggiungiamo un'altra serie di dati al report. In precedenza, oltre ai saldi di tutti i simboli, il file di report conteneva tutti i prelievi dai massimi locali espressi in percentuale. Ora la relazione coprirà anche tutti i prelievi in termini monetari. Allo stesso tempo, modificheremo la funzione CreateSymbolBalanceReport() in cui viene generato il report.

Il codice della funzione CreateSymbolBalanceReport() è fornito di seguito:

void CreateSymbolBalanceReport() { int file_handle = INVALID_HANDLE ; string path = "" ; if ((path=CreateInputParametersFolder())== "" ) return ; file_handle= FileOpen (path+ "\\LastTest.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle> 0 ) { int digits = 0 ; int deals_total = 0 ; ulong ticket = 0 ; double drawdown_max = 0.0 ; double balance = 0.0 ; string delimeter = "," ; string string_to_write = "" ; static double percent_drawdown = 0.0 ; static double money_drawdown = 0.0 ; string headers= "TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME," "PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),DRAWDOWN($),BALANCE" ; if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) StringAdd (headers, "," +InputSymbols[s]); } FileWrite (file_handle,headers); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); deals_total= HistoryDealsTotal (); ArrayResize (symbol_balance,SYMBOLS_COUNT); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayResize (symbol_balance[s].balance,deals_total); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { ticket= HistoryDealGetTicket (i); GetHistoryDealProperties(ticket,D_ALL); digits=( int ) SymbolInfoInteger (deal.symbol, SYMBOL_DIGITS ); balance+=deal.profit+deal.swap+deal.commission; TesterDrawdownMaximum(i,balance,percent_drawdown,money_drawdown); StringConcatenate (string_to_write, deal.time,delimeter, DealSymbolToString(deal.symbol),delimeter, DealTypeToString(deal.type),delimeter, DealEntryToString(deal.entry),delimeter, DealVolumeToString(deal.volume),delimeter, DealPriceToString(deal.price,digits),delimeter, DealSwapToString(deal.swap),delimeter, DealProfitToString(deal.symbol,deal.profit),delimeter, DrawdownToString(percent_drawdown),delimeter, DrawdownToString(money_drawdown),delimeter, DoubleToString (balance, 2 )); if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (deal.symbol==InputSymbols[s] && deal.profit!= 0 ) { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]+ deal.profit+ deal.swap+ deal.commission; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { if (deal.type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { symbol_balance[s].balance[i]=balance; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } } } } FileWrite (file_handle,string_to_write); string_to_write= "" ; } FileClose (file_handle); } else Print ( "Error creating the file! Error: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ "" ); }

Abbiamo calcolato i drawdown nella funzione DrawdownMaximumToString(). Questa installazione viene ora eseguita dalla funzione TesterDrawdownMaximum(), mentre il valore drawdown viene convertito in una stringa utilizzando la funzione DrawdownToString() di base.

Il codice della funzione TesterDrawdownMaximum() è il seguente:

void TesterDrawdownMaximum( int deal_number, double balance, double &percent_drawdown, double &money_drawdown) { ulong ticket = 0 ; string str = "" ; static double max = 0.0 ; static double min = 0.0 ; if (deal_number== 0 ) { percent_drawdown = 0.0 ; money_drawdown = 0.0 ; max=balance; min=balance; } else { if (balance>max) { money_drawdown=max-min; percent_drawdown= 100 -((min/max)* 100 ); max=balance; min=balance; } else { money_drawdown= 0.0 ; percent_drawdown= 0.0 ; min= fmin (min,balance); if ((ticket= HistoryDealGetTicket (deal_number))> 0 ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_COMMENT); static bool last_deal= false ; if (deal.comment== "end of test" && !last_deal) { last_deal= true ; money_drawdown=max-min; percent_drawdown+= 100 -((min/max)* 100 ); } } } } }

Il codice della funzione DrawdownToString() è fornito di seguito:

string DrawdownToString( double drawdown) { return ((drawdown<= 0 ) ? "" : DoubleToString (drawdown, 2 )); }

Ora tutto è pronto e pronto per il test dell'Expert Advisor e l'analisi dei risultati. All'inizio dell'articolo, abbiamo visto un esempio del file già pronto. Facciamo come segue: ottimizzare i parametri per i simboli nel secondo set (ci sono tre simboli: EURUSD, AUDUSD e USDCHF) e in seguito all'ottimizzazione eseguire il test utilizzando tutti i simboli del terzo set (sette simboli in totale) per vedere i risultati per i simboli i cui dati non sono stati coinvolti nell'ottimizzazione dei parametri.





Ottimizzazione dei parametri e test expert advisor

Il tester strategico deve essere impostato come mostrato di seguito:





Fig. 6. Impostazioni di Strategy Tester per l'ottimizzazione

Le impostazioni di Expert Advisor per l'ottimizzazione dei parametri sono fornite di seguito:





Fig. 7. Impostazioni di Expert Advisor per l'ottimizzazione dei parametri

Poiché l'ottimizzazione coinvolge tre simboli e l'aumento del volume della posizione è abilitato per ciascuno di essi, impostiamo il lotto minimo allo scopo di aprire una posizione e aumentare il volume della posizione. Nel nostro caso, il valore è 0.01.

Dopo l'ottimizzazione, selezioniamo il risultato migliore in funzione del fattore di recupero massimo e impostiamo il parametro VolumeIncrease su 0,1 per il lotto. Il risultato è mostrato di seguito:





Fig. 8. Il risultato del test in MetaTrader 5

Di seguito, è possibile visualizzare il risultato come mostrato in Excel 2010:

Fig. 9. Risultato del test per tre simboli come illustrato in Excel 2010

Il drawdown in termini monetari viene visualizzato come segni verdi nel grafico inferiore in termini di seconda scala (ausiliaria).

È inoltre necessario essere a conoscenza dei limiti dei grafici in Excel 2010 (l'elenco completo delle specifiche e dei limiti è disponibile nella pagina specifiche e limiti di Excel del sito Web Microsoft Office).





Fig. 10. Tabelle delle specifiche e dei limiti in Excel 2010

La tabella mostra che possiamo eseguire il test per 255 simboli contemporaneamente e visualizzare tutti i risultati nel grafico! Siamo limitati solo dalle risorse del computer.

Eseguiamo ora il test per sette simboli del terzo set con i parametri correnti e controlliamo il risultato:

Fig. 11. Risultato del test per sette simboli come illustrato in Excel 2010

Con sette simboli in esame, abbiamo 6901 offerte. I dati nel grafico vengono aggiornati abbastanza rapidamente in Excel 2010.





Conclusione

Credo che il metodo introdotto sia degno di nota per il fatto che anche una semplice strategia di trading come quella che abbiamo usato ha mostrato buoni risultati. Qui, dovremmo tenere a mente che l'ottimizzazione è stata eseguita solo per tre simboli su sette. Possiamo provare a migliorare il risultato ottimizzando i parametri per tutti i simboli contemporaneamente. Tuttavia, prima di tutto, dovremmo mirare a migliorare il sistema di trading, o meglio ancora, ad avere un portafoglio di vari sistemi di trading. Torneremo su questa idea più tardi.

Questo è tutto. Abbiamo uno strumento abbastanza utile per studiare i risultati delle strategie di trading multi-valuta. Di seguito è riportato il file zip scaricabile con i file di Expert Advisor per la vostra considerazione.

Dopo aver estratto i file, inserire la cartella ReduceOverfittingEA nella directory MetaTrader 5\MQL5\Experts. Inoltre, l'indicatore EventsSpy.mq5 deve essere inserito in MetaTrader 5\MQL5\Indicators. SymbolsList.txt deve trovarsi in MetaTrader 5\MQL5\Files.